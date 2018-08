Vona beismerte: Simicska segítette őket

Az egykori pártelnök ezentúl vloggerként „érzékenyít”

Hiába tagadták korábban a Hír TV és a Magyar Nemzet újságírói, illetve a Jobbik politikusai, Vona Gábor most elismerte: a kormányváltás reményében kitárultak a Jobbik előtt a Simicska-média kapui. Vona közben jelentkezett első videóblogjával, amelyben nemcsak a magyarok demokráciára való „érzékenyítéséről”, hanem Jézus második eljöveteléről is beszélt.

Az úgynevezett G-nap – Simicska Lajos látványos szembefordulása a kormánnyal – és az április 8-i választás között a Hír TV és a Magyar Nemzet újságírói a függetlenség és az objektivitás bástyáinak állították be szerkesztőségeiket, és hevesen tagadták, hogy a Jobbik szekerét tolják.

Hasonlóképpen tettek a párt prominensei is, akik váltig állították: szó sincs arról, hogy Simicska Lajos médiabirodalmának támogatását élveznék. A Jobbik választás után lemondott elnöke, Vona Gábor a HVG-nek adott interjújában most viszont elismerte, hogy Simicska ajánlatot tett nekik, amivel éltek is.

A hetilap kérdésére, miszerint most is elfogadná-e az egykori oligarcha segítségét, Vona kijelentette, hogy „ha egy kormányváltásra készülő párt előtt egy napilappal és televízióval rendelkező médiavállalkozó kinyitja az ajtókat, akkor azt rá is lehet vágni vagy használni lehet a felkínált felületeket. Mi az utóbbit választottuk”.

A Jobbik volt elnöke hozzátette: „Nem hiszem, hogy lett volna lehetőségünk visszautasítani, hogy a Magyar Nemzet vagy a Hír TV adjon nekünk felületet. Nyilván volt érdekazonosság is.”

Ugyanakkor úgy vélte, a Fidesznek a Jobbikot „csicskapártnak” minősítő kijelentései a szervezetről leperegtek – az embereket a simicskázás ugyanúgy nem érdekelte, mint a Jobbik antikorrup­ciós és elszámoltatást követelő szlogenjei. Szerinte az embereket az érdekelte, ki tudja az országot rendbe tenni és megvédeni. Ezt a Fidesz el tudta hitetni magáról, a Jobbikról pedig az ellenkezőjét – mondta Vona.

Csintalan Sándor, a Hír TV korábbi megmondóembere viszont tovább mantrázza az immár Vona Gábor által is megcáfolt, a Simicska-média függetlenségéről és hősiességéről szóló mítoszt.

Az egykori oligarcha „magyar hangjaként” is ismert Csintalan a Magyar Narancsnak adott interjújában arról beszélt, hogy „elképesztő tortúrákat éltek át” azok a Hír tv-sek, akik ott maradtak a G-nap előtti időszakból. Állítása szerinte ezerszer megüzenték nekik a Fideszből, hogy ki fogják nyírni a Lajost, hagyják ott, amíg csak lehet, mert a kormánypárti sajtóban háromszoros pénzt kapnak.

Mindeközben kiderült, hogy Vona „érzékenyítené” a magyar embereket a demokráciára, szerinte ugyanis Magyarországon nincs igény erre a társadalmi formára. A Jobbik egykori elnöke a szerda este vloggerként (videóbloggerként) jegyzett első, a Facebookon közzétett videójában azt hangoztatta: Orbán Viktor leépíti a demokráciát, és ha a nemzetközi szervezetek részéről nem lenne elvárás a demokratikus berendezkedés fenntartása, akkor az emberek és a politikusok nem tartanának be olyan kereteket, amelyeket ma még úgy-ahogy betartanak.

A bukott pártvezér Jézus második eljöveteléről is beszélt azt fejtegetve: kíváncsi lenne, Krisztus felfedezné-e a saját és a Szentírás tanításait, ha beletekintene a kereszténydemokrata kormány napisajtójába, illetve látná Habony Árpád és Rogán Antal mindennapi politikai tevékenységét.

– Vona Gábor visszatérésének a politikai uborkaszezonra időzítése nem meglepő, az aktuális napirendet befolyásolni tudta, ezáltal több lehetséges szavazó figyelmét kelthette fel – mondta a Magyar Időknek Tóth Erik, a Nézőpont Intézet munkatársa.

A politológus kifejtette: a Jobbik korábbi elnökének ténykedését bújtatott politikai akcióként, saját maga marketingeléseként kell értelmezni. Tóth ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a véleményvezéri szerep sikeres alakításához tiszta lapra és hitelességre volna szükség, Vona esetében azonban egyik feltétel sem teljesül.

– Népszerű tartalmak előállításához olyan nagy teherrel, mint Vona Gábor politikusi múltja, új témákra lenne szükség. Ahogy politikusként nem tudott az ellenzéki térfélen mindenki számára elfogadható szereplőként megjelenni, úgy vloggerként sem számíthat átütő sikerre – mutatott rá a politológus. – A vloggerszerep csupán a politikai vezetőszerep megszerzésére irányuló megkerülős cselként lepleződhet le az emberek számára, amennyiben a volt Jobbik-vezér videói politikai témák köré szerveződnek majd – értékelt Tóth Erik.