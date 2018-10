Volner: Nem engedték, hogy belenézzek a pénzügyekbe

Nem nézhetett bele a Jobbik, valamint a pártalapítvány pénzügyeibe, mikor még a frakciót vezette, ezt állítja Volner János – erről is beszélt a volt jobbikos politikus Péntek 9 című műsorunkban.

Volner János különösnek tartja, hogy miután rendbe tette a frakció gazdálkodását, a párt pénzügyeit egyszerűen elzárták előle.

„Kértem azt, miután az ÁSZ mindig hibát talált, szeretném rendbe tenni a párt gazdálkodását is. Vagyok annyira felkészült, hogy ott is hibátlan munkát tudtam volna végezni. Soha nem engedtek a közelébe. Ugyanez volt a helyzet a pártalapítványnál is. Ott sem engedtek a gazdálkodás közelébe” – mondta a Hír TV-ben a politikus.

