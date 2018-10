Volner megmutatta Soros György emberét a Jobbikban

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke saját magát buktatta le azzal, hogy egy képen szerepel Teplán Istvánnal, a Soros György-féle CEU egyik alapítójával – írja az Origo. A portál beszámolt róla, hogy Teplán a Gyöngyösi Márton által szervezett brüsszeli konferencián vett részt, majd a Jobbik kongresszusán is ott volt.

Nem én hazudtam a Jobbik jelenlegi vezetésének Soros-kapcsolatairól és nem én vezetem félre a tisztességes, hazaszerető emberekből álló tagságot sem – írta Facebook-bejegyzésében Volner János, a Jobbik pártból kizárt alelnöke.

A politikus név szerint említi Teplán Istvánt, mint „a Soros-féle CEU alapítóját”, Meszerics Tamás LMP-s EP-képviselőt, „a Soros-féle CEU programkoordinátorát, nem mellesleg volt SZDSZ-est”, valamint Monika Ladmanovot, a Prágai Soros Alapítvány munkatársát, akit genderjogi aktivistaként, egy migránsokat segítő alapítvány munkatársaként, a melegfelvonulás lelkes reklámozójaként aposztrofál Volner János – számolt be róla az Origo.

„Ezeket a Soros-embereket talán a legyek hordták össze? Nem érzitek, mennyire gáz ez?„ Volner János bizonyítékként egy fotót mutat, ami a Jobbik kongresszusán készült. Teplán István „elit helyen, közvetlenül mögöttetek ül, Gyöngyösi Márton külügyes kollégáival.

Akkor ki is hazudik itt?” Volner János ezután megismétli javaslatát, hogy a Jobbik alapszabályában meglévő lehetőség szerint tartsanak rendkívüli tisztújítást, mert mint írja, „a Jobbikot a magát liberális, balközép pártként meghatározó, önmagát felszámoló LMP-vel és a már említett Soros-emberekkel” tönkre fogják tenni.

Megtartja mandátumát a Jobbikból kizárt Volner János és az őt követő két jobbikos képviselő is. Fülöp Erik bejelentette, ő a pártból is kilép, míg Volner jövőjéről a Jobbik etikai bizottsága fog dönteni. Sneider Tamás a hét végén több ízben is hazugnak nevezte Volnert, aki szerint nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítik a Jobbikot a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben.