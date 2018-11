Volner jobbikos pénzügyi furcsaságokról írt

A Facebookon írt kendőzetlen őszinteséggel Volner János a Jobbik furcsa pénzügyeiről, posztjában a jelenlegi pártelnököt körülvevő hölgyek ügyeiről volt szó többek között.

„Mint azt nem is merték cáfolni, Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi 1 millió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül. Mivel Szilágyi György jobbikos képviselő szerint én ezt soha nem kifogásoltam, kénytelen vagyok arra az elnökségi ülésre emlékeztetni, amikor kiderült az ügy: Toroczkaival majdnem hanyatt estünk, amikor ezzel szembesültünk. Korábban csak azért nem tudtunk róla, mert több kifizetőhelyre volt eldugva Sneider feleségének havi milliója – így nem volt olyan kellemetlen, mert nemhogy az újságírók nem tudtak utánajárni, de még mi, Vona Gábor bizalmi körébe soha nem tartozó elnökségi tagok sem tudtunk róla. Ha egy 2010 óta a Jobbiknál foglalkoztatott jogász nettó 230 ezer forintos bérköltsége a Jobbik vezetői szerint luxusjuttatás, akkor a havi 1 millió vajon micsoda?

De nem csak a jogászok kerestek ilyen jól, vegyük például Sneider Tamás mai napig a Jobbiknál foglalkoztatott barátnőjét, Kilián Alexandrát (a párt országgyűlési képviselőjelöltjét). Nála vajon rendben vannak a havi több, mint 1 milliós szerződések? Miben volt ennyire profi Alexandra, ha szabad érdeklődnöm? Különösen izgalmasak ezek a hölgyeknek juttatott milliós pénzek annak ismeretében, hogy Sneider Tamás éppen a héten tartott sajtótájékoztatót, ahol a ”keresztény alapokon nyugvó adópolitika„ nevében nagy hangon követelte az 1 millió forintnál magasabb bérek kőkemény megadóztatását. Micsoda szemforgató, álkeresztény szélhámosság ez?! Ha esetleg pereskedni akarnak, készséggel állok elébe: eddig is igazoltam minden szavamat és ezután is fogom” – írta a Facebookon Volner János, akinek teljes posztját ITT olvashatják.