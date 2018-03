Vizsgálat indult az LMP társelnöke ellen

Hadházy Ákosról ismét lehullt a lepel, az LMP antikorrupciós társelnöke csalási-korrupciós ügybe keveredett – mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője Budapesten.

Budai Gyula kifejtette: ezúttal olyan dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Hadházy Ákos apja és anyja egy strómanhálózat tagjaként segítették kijátszani a földtörvényt, és strómanként egy német származású üzletember kezére játszottak több százmillió forint értékben földet.

A fideszes képviselő hozzátette: Hadházy Ákos anyja több százmilliós földliciten vett részt, és strómanszámláról fizetett ki 30 millió forint előleget.

Meggyőződésük, hogy mindezt Hadházy Ákos intézte, felhasználva apját és anyját – mutatott rá a kormánypárti politikus – közli a Borsonline.hu.

2015 decemberében jelentkezett a Földet a gaz­dáknak! program földárverésén Hadházy Ákos édesanyja. Az asszony három szántóra kívánt licitálni. Mindhárom terület a Twickel-cégek érdekeltségi körébe tartozó településeken található, értékük meghaladta a 300 millió forintot. Ahhoz, hogy Hadházy édesanyja részt vehessen az árverésen, be kellett fizetnie a kikiáltási ár tíz százalékát, vagyis több mint 30 millió forintot. A rendelkezésre álló dokumentumok tanúsága szerint Hadházy Ákos édesanyja a 30 millió forintot is meghaladó összeget átutalta. A több tízmilliós előleget azonban egy olyan alszámláról utalta át, amelyről Twickel György többi strómanja is intézte az utalásokat.

Twickel strómanjai – az eddigi információk szerint – többnyire a cégénél dolgoznak. Nincs vagyonuk és komoly jövedelmük sem, mégis több százmillióért tudtak földet vásárolni. B. I. kamionsofőr például 112 millió forintot fizetett ki egy bátaszéki területért, K. I. fuvaros pedig több száz milliót költött szántókra.

Az ügy további érdekessége, hogy az ügyletekben a többi strómanhoz hasonlóan Hadházy Árpádnét ugyanaz az ügyvéd, dr. K. M. képviselte, aki Twickel György többi strómanjának az ügyeit is intézte.

Az ügyben a Bors a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez fordult. Kéri Endre elnök helyettes lapunknak elmondta, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek kapcsán az ügyben vizsgálatot indított. Amennyiben vizsgálatunk eredménye indokolja, úgy megtesszük a szükséges feljelentéseket, és a megfelelő hatóságokhoz fogunk fordulni, bármely visszaélés, jogellenes cselekmény alapos gyanúja esetén.

Vizsgálatunk keretében valamennyi olyan számlát és utalási adatot megvizsgálunk, amelyekről Hadházy Ákos képviselő úr édesanyja érdekében történhetett az NFA irányában tranzakció. Szükség esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé is bejelentéssel fogunk élni, ha pénzügyi visszaélés gyanúja merülne fel az ügyben.

Az NFA egyik kiemelt feladata az állami földekkel való spekuláció megakadályozása, ebben az ügyben is ennek megfelelően, a legszigorúbb vizsgálatot lefolytatva járunk el. Egyetlen négyzetméter állami föld sem kerülhet spekulánsok kezére, nem lehet kijátszani a földforgalmi szabályokat.

A lehetséges jogkövetkezmények kapcsán pedig tájékoztatjuk, hogy amennyiben a csalárd eljárás ténye bizonyítást nyer, úgy – az egyéb hatóságok által alkalmazható szankciók mellett – a jövőben az érintett személy nem köthet semmilyen szerződést állami földek hasznosítására, valamint, ha bebizonyosodik, hogy ugyanazon számlaszámról több ún. „stróman” nevében is kerültek árverési előlegek az NFA számláira, úgy ezekre a személyekre is hasonló szankciók várnak.

Az NFA megvédi az állami földeket a spekulánsoktól, és minden hasonló esetben a legszigorúbb szankciókat fogja alkalmazni.

z ügy további érdekessége, hogy az ügyletekben a többi strómanhoz hasonlóan Hadházy Árpádnét ugyanaz az ügyvéd, dr. K. M. képviselte, aki Twickel György többi strómanjának az ügyeit is intézte.

Az ügyben a Bors a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez fordult. Kéri Endre elnök helyettes lapunknak elmondta, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek kapcsán az ügyben vizsgálatot indított. Amennyiben vizsgálatunk eredménye indokolja, úgy megtesszük a szükséges feljelentéseket, és a megfelelő hatóságokhoz fogunk fordulni, bármely visszaélés, jogellenes cselekmény alapos gyanúja esetén.

Vizsgálatunk keretében valamennyi olyan számlát és utalási adatot megvizsgálunk, amelyekről Hadházy Ákos képviselő úr édesanyja érdekében történhetett az NFA irányában tranzakció. Szükség esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé is bejelentéssel fogunk élni, ha pénzügyi visszaélés gyanúja merülne fel az ügyben.

Az NFA egyik kiemelt feladata az állami földekkel való spekuláció megakadályozása, ebben az ügyben is ennek megfelelően, a legszigorúbb vizsgálatot lefolytatva járunk el. Egyetlen négyzetméter állami föld sem kerülhet spekulánsok kezére, nem lehet kijátszani a földforgalmi szabályokat.

A lehetséges jogkövetkezmények kapcsán pedig tájékoztatjuk, hogy amennyiben a csalárd eljárás ténye bizonyítást nyer, úgy – az egyéb hatóságok által alkalmazható szankciók mellett – a jövőben az érintett személy nem köthet semmilyen szerződést állami földek hasznosítására, valamint, ha bebizonyosodik, hogy ugyanazon számlaszámról több ún. „stróman” nevében is kerültek árverési előlegek az NFA számláira, úgy ezekre a személyekre is hasonló szankciók várnak.

Az NFA megvédi az állami földeket a spekulánsoktól, és minden hasonló esetben a legszigorúbb szankciókat fogja alkalmazni.