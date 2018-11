Viszavették a veronai buszsofőr jogosítványát

Újra jogosítványt kaphatott a veronai tragédia buszvezetője, ám nem sokáig lehetett nála – értesült a Blikk. Emlékezetes: a békéscsabai V. Jánost hiába várták a tárgyaláson, nem jelent meg. Kiderült, valójában kirendelt védőjének nem volt ideje tanulmányozni az ügyet, mivel csak október 29-én kapta meg az iratokat, ezért a tárgyalás elnapolását kérte december 13-ára. Az elhunyt gyerekek szülei szerint ezt csak az időhúzás miatt tette, mert nem szeretne felelősséget vállalni a történtekért – írja a lap.

V. János a baleset után sokáig nem is jöhetett ki a kórházból. Azután igyekezett pótolni az iratait, amelyeket az olasz hatóságok lefoglaltak. Az önkormányzatnál a jogosítványát is újra elkészíttette, amit meg is kapott. Valószínűleg később ráeszméltek, hogy nem adhattak volna neki új jogosítványt, mivel Veronában bírósági eljárás folyik ellene. Ezért később visszavették tőle a papírokat – összegezte a Blikk.

A baleset tavaly január 20-a éjszakáján történt a Verona melletti San Martino Buon Albergo magasságában. A budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium tanulóit és kísérőit szállító busz kisodródott, a sztráda szalagkorlátjának, majd egy tartópillérnek ütközött, és kigyulladt. Tizenhét diák és felnőtt veszítette életét, köztük a busz másik vezetője.