Videókampányt indított a kormány

Angol nyelvű összeállításokkal válaszol a kabinet a hazánkat ért támadásokra

Az interneten közzétett angol nyelvű videókkal reagál a kormány a Magyarországot ért támadásokra – írta Kovács Zoltán kormányszóvivő a közösségi média oldalain. Hollik István, a Fidesz–KDNP-frakciószövetség szóvivője arra figyelmeztetett: a brüsszeli vezetés a heti uniós csúcson a közös szabályok megváltoztatásával próbálja majd keresztülvinni a bevándorláspárti elképzeléseiket.

– Az európai közvélemény előtt is egyértelművé szeretnénk tenni, hogy nem akarunk bevándorlóország lenni, ezért a kormány angol nyelvű internetes tájékoztató videókkal is reagál a Magyarországot ért támadásokra, köztük a Sargentini-jelentés elfogadására – közölte a kormányszóvivő a közösségi média oldalain szombaton megjelent bejegyzésében.

A Kovács Zoltán Facebook- és Twitter-oldalán megjelent első ilyen videó elején Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakciójának vezetője tűnik fel, aki azt hangoztatja, hogy „szükségünk van a migrációra”. A felvétel készítői arra is emlékeztetnek: 2015 óta 1,8 millió migráns érkezett az Európai Unióba, és további milliók szeretnének még ide eljutni.

– A válság kezdete óta Európa-szerte több százan vesztették életüket kegyetlen támadásokban, és terjedőben vannak az erőszakos bűncselekmények. Guy Verhofstadt pedig további migrációt akar – sorolta a narrátor. Ismeretes: az EP szeptemberben szavazta meg a jogállamiság magyarországi helyzetéről összeállított jelentést. Ennek nyomán megindulhat hazánk ellen az uniós szerződés 7. cikke szerinti többlépcsős eljárás, amely akár az érintett állam szavazati jogának felfüggesztésével is járhat. A magyar kormány vitatja, hogy az EP a szükséges kétharmados többséggel fogadta el a dokumentumot, és az Európai Unió Bíróságához készül fordulni az ügyben.

– Brüsszel bevándorláspárti vezetése és a Soros-hálózat még magasabb fokozatba kapcsolt, hogy ráerőltessék akaratukat a tagállamokra – fogalmazott Hollik István a hét végi budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti frakciószövetség szóvivője arra hívta fel a figyelmet: ahogy közeledik az EP-választás, minden napra jut egy bevándorláspárti brüsszeli javaslat.

– Minden ilyen felvetésnek az a célja, hogy még több migránst hozzanak be Euró­pába. Ezt lehet látni minden uniós döntéshozói szinten, az EP-ben a LIBE-bizottságban, és ez tapasztalható a Jean-Claude Juncker által vezetett Európai Bizottságban és az uniós miniszteri találkozókon is – fejtette ki a KDNP-s politikus. Szavai szerint a jövő heti uniós csúcson a bevándorláspártiak célja az, hogy megpróbálják keresztülvinni azokat az előterjesztéseket, amelyekkel legalizálhatják a gazdasági bevándorlást, gyengíthetik a tagállamok védelmi képességét, s elvehetik a tagállamoktól a határőrizet jogát.

– Brüsszel migrációpárti vezetése több módon is próbálja elmozdítani az uniós szabályokat és gyakorlatot. A határvédelem mellett a menedékkérelmek elbírálásának jogát is el akarják venni a tagállamoktól, továbbá be akarják vezetni a humanitárius vízumot és legális migrációs útvonalakat akarnak megnyitni. Ezzel párhuzamosan továbbra is erőltetik az áttelepítési programok végrehajtását – sorolta Hollik István. Mint mondta, a fenti intézkedések révén Brüsszel még több migráns beengedését könnyítené meg vagy kezdeményezné, a gazdasági bevándorlók pedig automatikusan, határellenőrzés nélkül beutazhatnának az unió területére, ezt pedig a családegyesítések követnék.

Kurz: Nem ítélet a Sargentini-jelentés elfogadása – Az Euró­pai Parlament döntése nem ítélet és nem is bizonyíték Magyarország ellen, hanem lehetőség egy párbeszéd elkezdésére – jelentette ki az osztrák kancellár egy német lapinterjújában. Sebastian Kurz közölte: nagyon korlátozó irányvonalat képvisel a migráció ügyében, mert úgy véli, hogy az illegális bevándorlás veszélyezteti Európa rendjét, biztonságát és stabilitását. – Ami a külső határ védelmét illeti, abszolút jó úton vagyunk, a határátlépések, érkezések száma 95 százalékkal csökkent 2015-höz képest – fogalmazott Sebastian Kurz a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott intejúban, amelyben arra is kitért, hogy a kötelező kvóták rendszere nem fog megvalósulni, jelenleg a váltás előkészítése zajlik egy kötelező szolidaritás felé.

A kancellár azzal vádolta a Földközi-tengeren migránsokat mentő civil szervezeteket, hogy Európa szívébe akarják vinni az illegális bevándorlókat.

– Nem állapot, hogy egynéhány nem kormányzati szervezet meghiúsítsa a huszonnyolc európai állam világos célját. Nemcsak az vezérli őket, hogy életeket mentsenek, hanem hogy a csempészekkel közösen embereket vigyenek Közép-Európába – hangsúlyozta az osztrák kormányfő. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Néppártban (EPP) egyesek a Fidesz kizárását sürgetik, Kurz közölte: a tagállamok EU-s ügyekért felelős minisztereit összefogó Általános Ügyek Tanácsa a következő ülésén foglalkozik a témával. – Azokon a területeken, amelyeken a kifogások megalapozottnak bizonyulnak, a magyar félnek utólagos kiigazításokat és javításokat kell tennie – fogalmazott Ausztria kormányfője.