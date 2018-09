Vasárnaponként mindenki használhatja a Duna Aréna versenymedencéjét

Az üzemeltető BP2017 pénteki tájékoztatása szerint a vendégek reggel 8 és délután 16 óra között próbálhatják ki a tavalyi világbajnokságon is használt medencét.

„Hétköznap 11 és 14 óra között már eddig is nyitva tartottunk, de ebben az időben csak nagyon kevesen tudnak eljutni hozzánk. A BP2017 kiemelt célja, hogy a különleges épület különleges medencéit bárki kipróbálhassa, de figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az edzések is zavartalanok legyenek” – mondta Balogh Sándor, a BP2017 gazdasági igazgatója.

Hozzátette, amennyiben lesz rá igény, nem zárják ki, hogy ezen a napon később a nyitvatartást is meghosszabbítják.

A felnőtt belépő ára továbbra is 800 forint, míg az ifjúsági (25 éves korig) és a nyugdíjas úszójegy 500 forint.