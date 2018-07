Vár a vasút, vár a NIF

Egy súlyos baleset sem volt elég ahhoz, hogy a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. hajlandó legyen egy buszjárattal megoldani a közlekedést a Budafokon lezárt Vágóhíd utcai aluljáró környékén. Egyelőre a hatóság is hiába kérte erre a Kelenföld-Százhalombatta közötti vasútszakasz fejlesztőjét.

Súlyos baleset történt nemrég a XXII. kerületben. Egy szervízvonat elgázolt egy férfit, aki szabálytalanul akart átkelni a síneken. Ez így, önmagában még nem lenne nagy hír, hiszen sajnos számos ilyen eset történik az országban. A budafoki tragédia azonban más. Itt ugyanis hozzájárult a bajhoz az is, hogy a vasútfelújítás miatt lezárták a Vágóhíd utcai aluljárót, ellehetetlenítve a közlekedést a sínek két oldala, vagyis a Gyár utca és a Nagytétényi út között. A gyalogosok számára kijelölt útvonal jelentősen hosszabb lett, ráadásul olyan ipari területen megy át, ahol nem mindenhol van járda és közvilágítás. Ilyen körülmények között kénytelenek közlekedni a helyiek, a térségben dolgozók, valamint egy ifjúsági kollégium lakói. Nem véletlen tehát, hogy akadt valaki, aki másképpen próbálkozott eljutni az úticéljához.

Az ügy legfrissebb fejleménye, hogy a Budapest Közút Zrt., mint hatóság az aluljáró lezárása miatt felmerült lakossági panaszok és a kerületi önkormányzattal történt egyeztetést követően egy buszjárat elindítását kérte a beruházótól, amely az aluljáró Nagytétényi úti és Gyár utcai végét közúton összeköti, és az igények felmérése alapján elkészült menetrend szerint közlekedik. Ezzel a javaslattal már az önkormányzat is élt, de a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) és a megrendelő MÁV-Start Zrt. is visszautasította ezt a megoldást. Legalább is ez derül ki a társaságok által lapunknak elküldött eddigi válaszlevelekből.

A NIF arra hivatkozott, hogy erre nincs pénze a projektre kapott európai uniós támogatásból, és az önkormányzat is csak utólag jelezte a problémát, korábban áldását adta az aluljáró lezárásához, és a gyalogos kerülőút kijelöléséhez. A MÁV ennél különösebb érveket sorakoztatott fel. Közölték, nekik csak a kimaradó vonatjáratokat kell pótolni más járművekkel, az aluljáróban pedig soha nem közlekedett vonat. (!)

Az ugyan tény, hogy az alternatív közlekedés biztosítása nem a MÁV feladata egy aluljáró lezárása esetén, de az önkormányzat szerint a NIF, vagyis a beruházó érvei több ponton is sántítanak. Egyrészt volt már precedens arra, hogy külön buszjáratot indítottak a vasútfejlesztés miatt a környéken élők közlekedésének megkönnyítésére. Éppen a közelben, Nagytétény határában, a Növény utcai aluljáró lezárása után sikerült ezt elérni a NIF-nél. Akkoriban nem hivatkoztak arra, hogy erre nincs keret az unió által nyújtott forrásokból.

Az sem teljesen igaz, hogy az önkormányzat csak utólag jelezte volna a problémát. Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere lapunknak elmondta: az önkormányzat még az építkezés megkezdése előtt a gyalogos és a kerékpáros közlekedés zavartalan biztosítását kérte, a jelenlegi helyzetben azonban ez a közlekedés enyhén szólva sem zavartalan. Amikor pedig kijelölték a gyalogos utat a kerület rögtön jelezte, hogy az nem megfelelő, és az érintett Gyár utcai vállalkozások több száz aláírást gyűjtve szintén felhívták a figyelmet a problémára. Az aláírásokat megküldték a NIF-nek is.

A NIF egyelőre nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy a hatósági kérésére finanszírozza-e egy buszos körjárat elindítását azok számára, akik a vasútfejlesztés miatt csak lehetetlen módon tudják megközelíteni a budafoki Gyár utca környékén lévő munkahelyüket, lakhelyüket és a helyi diákszállást. Úgy tűnik, kivárnak. Az építkezés ugyanis lassan eljuthat olyan szakaszba, hogy az aluljárót újra használni lehet majd, és akkor a gyalogos közlekedés is többletköltség nélkül megoldódik.

Addig pedig csak arra kell vigyázni, hogy elkerüljék a további baleseteket.

A kerülő úton botorkálók bosszankodása úgy sem hallatszik el a kényelmes, légkondicionált tervező irodákig, ahová elvisz a céges autó.