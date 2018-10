Van elég férőhely a rászorulóknak

A hajléktalanok közterület-használatának korlátozása mindannyiunk érdeke

Hétfőn lép hatályba a közterületen életvitelszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító rendelkezés. A kormány idén 9,1 milliárd forintot fordít a rászorulók megsegítésére. Emellett létrehoztak egy 300 millió forintos tartalékot is, az összeg jelentős részéből azt oldják majd meg, hogy a nappali és az éjszakai menedékhelyek nyitvatartása illeszkedjen egymáshoz.

Van elég férőhely a hajléktalanellátásban, az állam összesen 19 ezer férőhelyet biztosít, és idén 9,1 milliárd forintot fordít a rászorulók segítésére – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a budapesti sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila, aki korábban kijelentette, hogy a hajléktalanok közterület-használatát korlátozó törvényi változás az egész társadalom érdekét szolgálja, emlékeztetett, hogy hétfőn lép hatályba a közterületen életvitelszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító rendelkezés. Az államtitkár hangsúlyozta: a hajléktalan emberek emberi méltóságát az szolgálja, ha azon segítenek, hogy ne kelljen egyetlen éjszakát sem a szabad ég alatt vagy közterületen ­tölteniük. Akkor segítenek emberhez méltóan, ha biztosítanak olyan nappali, illetve éjszakai szállást, ahol lehet enni, fürödni és aludni – fűzte hozzá.

Fülöp Attila azt mondta, október 15-től a hajléktalanellátásé a feladat, hogy a most még közterületen élőket is bevonják a rendszerükbe. A kormány az említett 9,1 milliárd forint mellett döntött egy 300 millió forintos tartalék létrehozásáról is, az összeg jelentős részéből azt oldják majd meg, hogy a nappali és az éjszakai menedékhelyek nyitva tartása illeszkedjen egymáshoz, 24 órás ellátási lehetőséget nyújtva a rászorulóknak – közölte.

Az államtitkár szólt arról, hogy az országban 240 szervezet foglalkozik hajléktalanellátással, és az ellátórendszer célja az is, hogy a rászorulóknak lehetőséget biztosítson az önálló életvitel megteremtésére. Az elmúlt hónapban konzultáltak a szervezetekkel arról, hogy hogyan lehet az új szabályozáshoz igazodva ellátást nyújtani. Első lépés, hogy az úgymond „ellenállókat” be kell terelni az ellátásba, s ezt követheti mentális, pszichés állapotuk rendezése, később esetleg munkához segítésük, s visszaintegrálásuk a társadalomba – tette hozzá Fülöp Attila.

Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány elnöke elmondta, az Emmi háttérintézményeként hajléktalanellátókat működtetnek. Ők osztják el a 300 milliós pluszforrást. A következő időszak fontos feladatának nevezte, hogy a szakemberek megoldást találjanak az utcán élő, az intézménybe költöztetésnek ellenálló emberek kezelésére.

Mint lapunknak elmondta, tavaly novembertől idén áprilisig kísérleti jelleggel létrehoztak egy úgynevezett notórius szállót a fővárosban a Jászberényi út környékén, ahová mentális problémákkal élő hajléktalanokat csábítottak be egy-két ágyas szobákkal, „emelt szintű” egészségügyi, szociális és pszichiátriai ellátással, és 14 személyt „a költséges belépővel” be tudtak vinni a rendszerbe.