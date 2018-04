Választási csalás gyanúja miatt nyomoznak Vajda Zoltán Együtt-jelöltnél

Nem biztos, hogy jó lóra tett az ellenzéki összefogás a szerdai visszalépések során. A Magyar Idők megtudta, a budapesti Kertváros és Zugló-Alsórákos választókörzetben a fideszes Szatmáry Kristóffal szemben a legesélyesebbnek tartott Vajda Zoltán (Együtt) ellen rendőrségi nyomozás van folyamatban. A hatóság vizsgálat céljából bevonta a képviselőjelölt ajánlóíveit, azokon ugyanis több olyan aláírás szerepel, amelyek már elhunyt személyektől, illetve olyan választópolgároktól származnak, akik bizonyítottan nem a baloldali politikust támogatják. Megállapíthatják: Vajda Zoltán a törvényesség híján választatná meg magát parlamenti képviselőnek.

Szűkül az ellenzéki jelöltek köre: a fővárosi XVI. kerületben a bukott kormányfő, Gyurcsány Ferenc által személyesen is támogatott DK-jelölt, Nemes Gábor szerdán visszalépett a baloldali összefogás által esélyesnek tartott Vajda Zoltán javára, akit az Együtt támogat.

Azonban kérdéses, hogy Vajda az esetleges nyerése után is lehet-e a Kertváros és Zugló-Alsórákos választókörzet országgyűlési képviselője, ugyanis a Soros-féle CEU-n végzett politikus ellen két hete a választási törvény megsértése miatt nyomoz a rendőrség, az összes ajánlószelvényét vizsgálat alá vonták – értesült a Magyar Idők.

– Megbírságolta a választási bizottság Vajda Zoltánt, aki másodszorra is durván megsértette a választási törvényt, tiltott helyen helyezte ki pártja transzparenseit. Emiatt 138 ezer forint bírságot kell fizessen. Az Együtt képviselőjelöltjének nem ez az első törvénysértése: állampolgári feljelentés alapján a rendőrség két hete lefoglalta ajánlásait, és jelenleg is nyomozást folytat. Az ajánlóíveken ugyanis bizonyíthatóan több olyan magánszemély, illetve elhunytak aláírása is szerepelt, akik nem támogathatták a képviselőjelöltet. Korábban Vajda Zoltánt azért intette meg a választási bizottság, mert egy oktatási intézményben gyűjtött ajánlói aláírásokat és forgatott kampányfilmet, ami szintén törvénytelen – közölte a Fidesz kertvárosi szervezete.

Az ellenzéki összefogás által esélyesnek tartott képviselőjelölt azzal vált híressé az elmúlt hónapokban, hogy a balliberális médiumok közreműködésével rágalomhadjáratot folytatott fideszes politikusok, így például az ugyancsak a XVI. kerületben induló Szatmáry Kristóf kormánypárti országgyűlési képviselő és családja ellen. A főként a 24.hu portál által kreált számlaügyben, amelynek során Szatmáry családi cégével kapcsolatban adócsalás bűntettének elkövetését sugallták, érdemi bizonyítékot nem tudtak felmutatni, illetve a Fővárosi Főügyészségen a kormánypárti politikushoz köthető vállalkozás ellen tett feljelentést elutasították.

Ez amiatt is érdekes, mert Vajda Zoltán a feleségével egy olyan társkereső vállalkozást működtet, ahol már több ügyfelük járt úgy, hogy nem kaptak nyugtát az átutalással előre megfizetett szolgáltatásért. Az Együtt jelöltje hajlik a provokációra: két évvel ezelőtt a politikust zaklatás vádjával jelentette fel egy női munkatársa a rendőrségen, mivel Vajda az önkormányzati ülések után a hozzájárulása nélkül követte, illetve feljegyzéseket és fényképfelvételeket készített róla.

A körzetben a legesélyesebbnek kikiáltott ellenzéki jelölt kampányában a „jogállamiság helyreállítását” hirdeti úgy, hogy jelenleg is törvénybe ütköző magatartás miatt folyik ellene rendőrségi nyomozás.

A négy évvel ezelőtti országgyűlési választásokon a fideszes Szatmáry Kristóf a Kertvárosban a Párbeszéd Magyarország akkori jelöltjét, Karácsony Gergelyt gyűrte le, az MSZP–Párbeszéd idei miniszterelnök-jelöltje ezt követően lett polgármester Zuglóban. Az ellenzék által ezúttal nyerhetőnek tartott Budapest 13. számú választókerületben tehát 2014-ben csúfos vereséget szenvedett a baloldali összefogás.

Az, hogy felsorakoztak a fideszes képviselőjelölttel szemben eddig rendre alulmaradó Vajda Zoltán mögött, minden bizonnyal amiatt is van, mert az Együtt politikusa markánsan képviseli a migráció ellen védő határkerítés lebontását támogató ellenzéki oldalt. Korábban a bevándorlással kapcsolatos nemzeti konzultációra szólító kormányzati plakátokat tépkedte le a közterületeken, illetve – mint megírtuk – Vajda már két éve szorgalmazza, hogy a Kertvárosban lévő egykori Ikarus Ipari Park gyártelepet – amely szerinte alkalmas emberek beköltöztetésére – a holland tulajdonos adja el magyarországi kézbe.

Emögött az a kerületi lakosok tiltakozásával övezett elképzelése állt, hogy az ipari parkban a migránsok számára bevándorlásszervező központot alakíthatnak ki.

Mivel az idén a telep eladósorba került, az önkormányzat az ellenzékiek szándékos távolmaradása mellett a fideszes testületi tagok szavazatával februárban határozatban akadályozta meg a migrációt támogató elképzelést.