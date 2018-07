Vádemelés következhet Simonka Csaba ügyében

Kábítószer-kereskedőként is felelhet az MSZP-s ügyvéd

A vádelőkészítés szakaszába lépett az MSZP óbudai önkormányzati képviselője, Simonka Csaba ellen zsarolás, ügyvédi visszaélés és kábítószer-kereskedelem gyanújával elrendelt büntetőeljárás, és az ügyészség heteken belül vádat emel a szocialista politikus ellen.

Lezárta a nyomozást az MSZP óbudai politikusa, Simonka Csaba ügyében a Budapesti Nyomozó Ügyészség – közölte a PestiSrácokkal Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Emlékezetes: a szocialisták önkormányzati képviselőjét még decemberben gyanúsították meg kábítószer-kereskedelemmel, zsarolással és ügyvédi visszaéléssel, majd előzetes letartóztatásba, később szabadlábra helyezte őt a bíróság. A büntetőeljárás másik terheltjét közokirat-hamisítással gyanúsítják. A nyomozás befejezését követően az ügy a vádelőkészítés szakába lépett, ami azt jelenti, hogy az ügyészség heteken belül benyújthatja a bíróságnak az ügy vádiratát.

A Fővárosi Törvényszék az előzetes letartóztatás elrendelése idején közölte: az ügyvédként is tevékenykedő Simonkánál tartott házkutatás során kábítószert és annak fogyasztásához szükséges eszközöket is lefoglaltak, a gyanúsított pedig ismeretlen forrásból származó drogot is értékesített másnak. A törvényszék kitért arra is, hogy az ügyvéd 2017 nyarán öröklési szerződést készített, amely szerint az örökhagyó halála esetén abban az esetben ruház át egy budapesti ingatlant az örökösre, ha az eltartja, ápolja őt és részére életjáradékot fizet.

Miután az örökhagyó elhunyt, Simonka közölte az örökössel, hogy az örökhagyó ügyvédi díjjal tartozott neki, ezért azt fizesse ki. Miután az örökös kérésére az MSZP-s politikus az elvégzett munkák igazolását nem tudta bemutatni, azt kérte az illetőtől: a hatmillió forint tartozás fejében a szóban forgó ingatlan felét egy harmadik személy nevére írják át. A gyanúsítás szerint Simonka ezután közölte az örökössel, hogy ne akarjon úgy járni, mint az elhunyt, és ha nem írja alá az adásvételi megállapodást, akkor semmissé teszi az öröklési szerződést, és nem kap semmit. Kijelentette azt is, hogy bármit el tud intézni, mivel befolyásos ember.

A sértett emiatt – szerződéskötési szándék nélkül – a szerződést aláírta, a vételárat viszont nem kapta meg. A gyanú szerint Simonka a meghamisított adásvételi okiratot és több olyan dokumentumot is benyújtott a földhivatalhoz, amelyekkel azt akarta elérni, hogy az öröklési szerződés alapján vezessék át a tulajdonszerzést. Simonka Csaba az eljárás során tagadta, hogy bűncselekményeket követett volna el.