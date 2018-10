Vádat emelt az ügyészség az Index.hu újságírója ellen

Az Index.hu újságírója olyan súlyos szakmai hibákat vétett, hogy egy feljelentés nyomán büntetőeljárást indít ellene az ügyészség. Olyan személyes adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek törvényi védelem alatt állnak, amire azért lehetett szüksége, hogy lejárassa áldozatát.

Hetek óta tart az Index.hu pénzgyűjtő kampánya, amelyre állításuk szerint azért van szükség, hogy megőrizhessék „függetlenségüket”, és hogy „továbbra is objektíven” végezhessék a munkájukat. A hírportál elfogultságát már többször leleplezték, így ez a büntetőeljárásba torkolló ügy csupán a jéghegy csúcsát jelenti.

Ez az ügy fontos állomása annak, hogy az Indexet mindenki annak láthassa, ami: gátlástalan újságírók gyülekezetének, akiknek semmi sem drága, ha a politikai jobboldal megtámadásáról van szó. Ha bármilyen módon le lehet járatni a jobboldalt, akkor nekik nem számít sem az általuk sűrűn hivatkozott újságírói etika, sem a saját hitelességük, sem pedig az, hogy az elfogulatlanság álcájával hülyének nézik a saját olvasóikat. És most, mint kiderült, már a törvények sem.

Natalie Contessa af Sandeberg a választási kampány egyik legérzékenyebb pontján robbant be történetével a magyarországi nyilvánosságba. Jelentkezett az M1-nél, hogy szeretne beszélni arról, hogy milyen okok miatt költözik haza Magyarországra Svédországból. A riportban döbbenetesen őszintén beszélt a megváltozott svéd társadalomról, ahol

már nem érezte magát biztonságban.

A nő által elmondottak súlyos tények voltak, amelyek mellé Sandeberg a nevét és az arcát adta. A történet pedig egybevágott azzal, amelyről a kormány beszélt és amelyről a jobboldali sajtó is írt: a tömeges bevándorlásnak súlyos, visszafordíthatatlan következményei vannak, a befogadó országok kultúrája és társadalma végérvényesen megváltozik, és mindez a politikai elit elhatározásából történik, az állampolgároknak nincs beleszólása a folyamatba.

A kampányban megjelenő svéd nő muníciót adott a kormánypártnak, valamint szembement a balliberális sajtó által a multikulturalizmusról vallott elveknek is. Ezért a beindult a politikai lejárató gépezet.

Elsőként az Index.hu reagált.

Az újságíró cikke döbbenetes gyorsasággal, két és fél nappal az interjú után látott napvilágot. Ennyi idő alatt

állítása szerint hivatalos, hatósági dokumentumokhoz jutott hozzá.

Sandeberg azt állította az eredeti riportban, hogy a romló közbiztonság miatt költözött Magyarországra, és az újságíró erre akart rákontrázni, amikor nyilvánosságra hozta: „a nő büntetett előéletű”.

Az Index.hu újságírója azonban tovább ment, az állította: birtokába jutottak a „bűncselekményeknek” a hivatalos, hatósági dokumentációi. Kitért arra, hogy a „bűncselekmények” miatt mekkora pénzbeli kártérítést kellett fizetnie a vádlottnak a sértett részére.

Valamint leírta az általa az állítólagos dokumentumokból szedett konkrét ügyeket is. Sőt azt is, hogy milyen állampolgársággal rendelkeztek a sértettek. A cikkben az is olvasható, hogy a dokumentumok alapján

melyik városban található Sandeberg bejelentett lakcíme.

Az még egyelőre tisztázásra vár, hogy az újságíró hogyan jutott hozzá ezekhez az adatokhoz, de bárhogyan is tette, tisztában kellett lennie azzal, hogy ezek leközlésével bűncselekményt követ el.

A közzétett adatok között ugyanis úgynevezett különleges adatok is vannak, amelyeknek a megosztásával az újságíró jelentős érdeksérelmet okozott Sandebergnek.

Emiatt

az Index.hu újságírója ellen vádat emelt a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség.

Ezt az információt hivatalosan is megerősítette a 888.hu-nak a Fővárosi Főügyészség szóvivője. A kerületi ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a bíróság az ügyben tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján hozzon büntető végzést.

Az egész történet azért is érdekes, mert az ügyről az Index.hu-n megjelent cikknek semmi köze az újságíráshoz. Felépítését és tartalmát tekintve egy régimódi lejáratásnak tűnik, amely egyáltalán nem Sandeberg mondanivalóját hivatott cáfolni, hanem a személyét igyekszik lejáratni.

Az újságíró meg sem próbálja cáfolni Sandeberg szavait, pedig erre alapanyag kínálkozna bőven.

A FŐSZERKESZTŐ Tudhatta, hogy ez így nincs rendben

A 888-at Natalie Contessa af Sandeberg kereste meg a hírrel, hogy feljelentést tett az Index.hu újságírója ellen különleges személyes adattal való visszaélés miatt. Natalie Contessa szerint az újságíró azt állította a nyomozóknak, hogy a cikkhez felhasznált dokumentumokat nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból szerezte. (Az újságíró eredetileg hivatalos, hatósági dokumentumokat említett.)

Elmondta, hogy számára a nyomozati iratokból az derült ki, hogy az újságíró semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni a nyomozó kérésére. Még azt sem, amit állítólag nyilvános forrásból szerzett be.

„Azon csodálkozom, hogy nem a főszerkesztő fog ülni a vádlottak padján. Hiszen ő engedte ki. Az egy dolog, hogy az újságíró ezt megírta, de ő engedte ki. Ő tudhatta, hogy ez így nincs rendben” – mondta Natalie.

