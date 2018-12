Vádat emelhetnek Hasan Kilic ellen

Nyolcmillió forintos sikkasztással gyanúsítja egy befektető a kurd terroristát

A rendőrök másodjára megállapították, hogy egy magyar állampolgár nyolcmillió forinttal betársult a terrorizmusért elítélt Hasan Kilic szentendrei büféjébe, ám a cég könyvelésében nincs nyoma a pénznek. A nyomozók közvetítést javasoltak a károsult és Kilic között, ám azt a károsult nem fogadta el, így következhet a vádemelés.

Befejezte a sikkasztás miatt indult nyomozását a szentendrei rendőrkapitányság a Törökországban terrorizmusért kétszer elítélt Hasan Kilic ellen, és átadta az ügyet vádemelésre az illetékes ügyészségnek – tudta meg a Magyar Idők.

A magát kurdnak mondó férfi 2006-ban migránsként, iratok nélkül szökött Magyarországra, ám múltja ­miatt nem illeti meg a menedékjog. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 11 és fél év alatt hétszer utasította el a menedékjog iránti kérelmét. A terrorizmus miatt elítélteket a nemzetközi jog nem tekinti politikai üldözötteknek, így őket nem illeti meg a menedékjog sem, ezért mondtak nemet a hatóságok Kilic kérelmeire 2006, 2007, 2009 és 2011 után 2015-ben kétszer, majd a tavaly elkezdett legújabb eljárásban idén is. A rendelkezésünkre álló török ítéletek szerint Kilic büszkén vállalta a pereiben, hogy a nemzetközi terrorszervezetek listáján szereplő Kurdisztáni Munkáspárt tagja, valamint hogy fegyveres akcióban is részt vett.

A török ítéletekből azonban az is kitűnik, hogy a férfi terroristatársaira vallott. Mindezek ismeretében érthetetlen, hogy az őt felkaroló, Soros György közvetett támogatását élvező Helsinki Bizottság rendre megfellebbezte a határozatokat. Így Kilic megtűrtként továbbra is maradhat az országban, ám a törvényeinket az ügyeiről feljelentést tevők szerint nem nagyon szereti betartani.

Mint azt korábban megírtuk, a sorozatos feljelentések ellenére a hatóságok egy kivétellel sorra megszüntették az ügyeiben indult nyomozásokat. Így például a szentendrei rendőrkapitányság idén május 31-én megszüntette a Kilic cégével kapcsolatban nagyobb értékre elkövetett sikkasztás és más bűncselekmény miatt indított nyomozását is, mondván, a feljelentésben szereplő cselekmény nem bűncselekmény.

A feljelentő szerint egy magyar állampolgár cége nyolcmillió forinttal betársult Kilic büféjébe, ám a pénznek nyoma sincs a cég bevallásaiban. A rendőrök szerint azonban a feljelentésben szereplő összeget valóban befizette a magyar állampolgár cége, és az a könyvelésben nem szerepel, az eredménytartalék rovatban viszont igen.

Az ügy vizsgálatába azonban nem vontak be könyv-, illetve adószakértőket, így fellebbezés folytán a Szentendrei Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte a megszüntetést, és további nyomozásra utasította a rendőrséget. Ez fejeződött be most a rendőrség vádemelési javaslatával, ám a hatóságok hozzáállása Kilichez ezúttal is feltűnően pozitív, a szentendrei rendőrök ugyanis közvetítő eljárást javasoltak a vádemelésről való döntés előtt. A károsult azonban nem fogadta ezt el, így az illetékes ügyészség várhatóan vádat emel ellene.

Mindeközben a hírek szerint Kilic továbbra is szabadon vezetheti autóját, hiába nincs jogosítványa, és hiába jelentette be ezt még tavaly nyáron egy állampolgár a magyar hatóságoknak, hogy mindezt azért tűrik a rendőrök, mert kedvezményesen ehetnek Kilic büféjében. Az ennek nyomán indult vizsgálat megállapította, hogy a férfi valóban nem tud jogosítványt bemutatni, ám a bejelentő nem nevezte meg pontosan, hogy melyik rendőrt és mikor korrumpálta a férfi, így ebben az ügyben nem indult eljárás.