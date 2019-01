Vádat emelhetnek a Fenyő-ügyben

A fővárosi főügyész szerint jól halad a gyilkosság miatt indított nyomozás

Vádemelést vár Ibolya Tibor fővárosi főügyész a Fenyő-gyilkosság ügyében újraindult nyomozásban, amelyben bűnpártolással gyanúsítják Ihász Sándor korábbi főügyészt is. A Pesti.Srácok.hu-nak adott interjúban Ibolya Tibor a Prisztás-ügyben elrendelt perújításról, valamint az exjobbikos Staudt Gábort érintő büntetőeljárásról is nyilatkozott.

Ibolya Tibor vádemelést vár a Fenyő János meggyilkolása ügyében újraindított nyomozásban. A Fővárosi Főügyészség vezetője a PestiSrácok.hu-nak adott interjújában egyebek mellett arról beszélt, hogy soha ennyi bizonyíték nem állt még rendelkezésre a Fenyő-gyilkosság ügyében, mint jelenleg, valamint Gyárfás Tamás meg­gyanúsítása óta is történtek a nyomozásban pozitív fejlemények.

A főügyész szerint az ügy el fog jutni a vádemelésig. Ibolya Tibor kifejtette azt is, hogy megdöbbent, amikor elődjét, Ihász Sándort bűnpártolással gyanúsították meg a Fenyő-ügyben, és arra is kitért: nem tudta, hogy Ihász és Gyárfás barátok.

Az ügy háttere, hogy egy férfi évekkel azelőtt rögzített hanganyagok leiratainak segítségével megpróbálta megzsarolni Gyárfás Tamást. Az iratok Portik Tamás egykori olajbűnöző és Gyárfás beszélgetéseinek kivonatolt verzióját tartalmazták. A sportvezető nem tett azonnal feljelentést, hanem elment mások mellett Ihász Sándorhoz, aki átvette tőle, de nem továbbította a szóban forgó dokumentumokat.

Később már nemcsak leiratokkal, hanem hanganyagokkal is zsarolták Gyárfást, aki végül feljelentést tett. A Nemzeti Nyomozó Iroda az eljárás során hatalmas mennyiségű hanganyagot foglalt le Jozef Rohác szlovák bérgyilkos testvérénél. Portik vélhe­tően Rohácéknál rejtegette az archívumot. A rendőrség ezt követően gyanúsította meg gyilkosságra való felbujtással Gyárfást, és Portik ugyancsak gyanúsítottja lett az ügynek.

A hatóság szerint Portik bízta meg Rohácot azzal, hogy ölje meg Fenyő János médiavállalkozót, Portikot pedig Gyárfás bujtotta fel erre. Ihász a gyanú szerint azzal követte el a bűnpártolást, hogy nem továbbította a tudomására jutott új információkat.

Ibolya Tibor főügyész arról is beszélt, hogy nem érzi kudarcnak a perújítást a már jogerősen lezárt Prisztás-ügyben. Ismert: Rohác tanúként azt állította, nem Portik egykori testőre, hanem ő végzett a vállalkozóval. Ibolya megjegyezte, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azért ellenezte a perújítás elrendelését, mert a meglévő bizonyítékok alapján Rohác vallomását enyhén szólva is megkérdőjelezhetőnek tartja, s ez szerinte a bíróság számára is nyilvánvalóvá fog válni.

Ibolya Tibor tájékoztatása szerint közös lengyel–magyar nyomozócsoportot hoznak létre abban a – Lengyelországban is vizsgált – áfacsalási ügyben, amelynek egy feljelentés szerint volt rendőrök és a Jobbik nemrég lemondott országgyűlési képviselője, Staudt Gábor is érintettje lehet. Az ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség néhány héttel ezelőtt kezdett vizsgálatot.