Uniós pénzek segítségével küszöbölik ki a korrupciót

A Nemzeti Védelmi Szolgálat átfogó szemléletformálást szeretne elérni

Év végéig befejezi a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezette konzorcium az ötmilliárd forint vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott korrupcióellenes projektet. Átlátható, szolgáltató állam, teljesítményalapú közigazgatás, a közigazgatásban dolgozók és az állampolgárok szemléletformálása a céljuk.

Az Európai Unió négy éve azt állapította meg: Kelet-Közép-Európában, benne hazánkban nem megfelelő az átláthatóság és a korrupció elleni tevékenység. Emiatt 2016-ban Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében című projekt jött létre a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) korrupciómegelőzési főosztálya vezetésével.

Az EU támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében ötmilliárd forintból dolgozó projekt célja, hogy állami szinten is megerősítsék a szolgáltatói szemléletet, valamint fejlesszék a közigazgatás átlátható és értékelvű működését. Mint ahogy azt Váradi Piroska, az NVSZ korrupciómegelőzési főosztály vezetője a projekt pénteki sajtónyilvános bemutatóján megfogalmazta: a szolgáltató állam, a teljesítményalapú közigazgatás mellett az e-kormányzás, azaz az átlátható állam a cél.

Ehhez az NVSZ a közszolgálatban dolgozók kifogástalan életvitel-ellenőrzését, belső bűnmegelőzést, bűnfelderítést, megbízhatósági vizsgálatokat folytat. Ezenkívül védi a személyi állományt, ha szükséges, fizikailag is, továbbá korrupciómegelőzési feladatokat is ellát.

A projekt feladata az átlátható kormányzás területén a korrupciómegelőzéssel összefüggő jogalkalmazások egységesítése, a központi IT-infrastruktúra fejlesztése, az állampolgárok bevonása a szemléletformálásba a korrupció tekintetében, valamint képzések, kutatások lebonyolítása.

Ez utóbbiban a Belügyminisztérium Dános Valér egyetemi tanár, főosztályvezető irányításával folytatott kutatást, valamint tudományos alapokon kidolgozták a korrupciós kihívásnak való ellenállási képességet mérő SZEM- (Szilárd Erkölcsiség Mutatója) tesztet. A tesztet kötelezővé fogják tenni a közszolgálatra jelentkezők számára, ezzel döntik el, hogy beengedhető-e a jelölt a közszolgálatba vagy sem.

A projekt része az oktatás, amiben a Nemzetközi Oktatási Központ éppúgy részt vett, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), ahol eddig 4000 köztisztviselő továbbképzését bonyolították le. Az NKE képzéseiben továbbra is helyet kap majd a korrupcióellenes oktatás, ám a hivatásetika, -integritás és antikorrupció témában folyó képzések mellett az állampolgárok szemléletformálását is célul tűzték ki.

Tájékoztató kampányok indulnak, korrupciós kutatásokba vonják be a polgárokat. A kor kommunikációs eszközeit bevetve folyamatos ismeretterjesztés kezdődik például mobiltelefon-alkalmazások fejlesztésével. A héten hagyták jóvá azt a képzést, amit középiskolai tanárok számára indítanak a 12–17 éves fiatalok szemléletalakításához.

A projekt IT-részében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. feladata a Kormányzati Adatközpont létrehozása. Ebbe az állam számára dolgozó 100 rendszer/alrendszer költözik be 15 milliárd forint értékben. Az adatközpontba csak nyílt adatok kerülnek, így az NVSZ nyílt adatai is, és a központ kiszolgálja majd az NVSZ nyílt adatigényét is. A NISZ ugyanakkor évekre visszamenően visszakereshetővé teszi például a Kormány.hu-n a vagyonnyilatkozatokat is a szoftver fejlesztésével, így azok átláthatóbbá válnak.