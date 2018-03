Újraindítja budapesti áruszállító járatait az azeri Silk Way West

Újraindítja áruszállító légi járatait Budapest és Baku között az azeri légitársaság - közölte a Budapest Airport az MTI-vel csütörtökön.

A légitársaság korábban már közlekedtetett járatokat, most két év után térnek vissza Budapestre. Ahogy az első alkalommal, úgy most is Boeing 747-esekkel teljesítik majd a járatokat. A cég fehér-kék Jumo Jetjei hetente kétszer járnak majd a bakui Heydar Aliyev Nemzetközi Repülőtér és Budapest között.

Wolfgang Meier, a Silk Way West Airlines vezérigazgatója a közlés szerint az e-kereskedelem és a feldolgozóipar fejlődéséből fakadó keresletbővüléssel indokolta a budapesti járat felélesztését.

René Droese, a Budapest Airport ingatlangazdálkodási és cargo üzletág-igazgatója azt hangsúlyozta, hogy az új járattal nemcsak a nagy nyugat-európai légiáru-kicserélő központok, hanem a keleti nagy gyűjtő-elosztó központok is elérhetővé válnak a régió cégeinek.

A Silk Way West a közelmúltban vette fel Bécset és Kijevet útvonalhálózatába, a budapesti járat újraindítása pedig európai bővítésének újabb, de nem utolsó állomása, hamarosan további célállomásokat vesznek fel az útvonal-hálózatba.

Az elmúlt évben Budapesten a régiós átlagnál nagyobb, 13,4 százalékos növekedés volt a légi áruforgalomban, a kezelt áru mennyisége 127 ezer tonna volt, az idén januárban pedig kimagasló, 26 százalékos bővülés mutatkozott ebben a szegmensben az előző év januárjához képest.

Baku és Budapest a Silk Way West érkezése előtt is össze volt kötve áruforgalom szempontjából: a luxemburgi székhelyű Cargolux szintén közlekedik a két város között. A társaság Boeing 747-esei Hongkongból Baku érintésével érkeznek Budapestre, és Luxemburgba közlekednek tovább.