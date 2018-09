Újragondolják a hajléktalanellátást

A nappali melegedők egy része éjjel is üzemel

Áttekinti a hazai hajléktalanellátás helyzetét, és a rendelkezésre álló férőhelyeket is újratervezheti a kormányzat. A nappali melegedők egy része 24 órás ellátásra áll át, s ugyanez a teljes üzem érintheti az éjjeli szálláshelyeket is. Olyan ellátási formák is létrejöhetnek, ahol a kutyáikkal érkezőknek is tudnak szállást biztosítani – értesült a Magyar Idők.

Magyarországon 9800 éjjeli menedékhely és átmeneti szállás áll a hajléktalanok rendelkezésére, ezeken kívül télen további 1500 férőhelyet biztosítanak, a nappali melegedők száma pedig eléri a 7500-at – közölte még nyáron Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A hajléktalanok ellátására az elmúlt időszakban évente 8,5-9 milliárd forintot költött a kormány.

Mint azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön bejelentette: 300 milliós tartalékalapot hoznak létre a hajléktalanellátás támogatására. Ez a pluszforrás a Belügyminisztériumé, és lehetőséget biztosít olyan helyek, „első befogadási pontok” kialakítására, ahol köztisztasági feladatokat lehet elvégezni az éjjeli melegedőre való szállítás előtt.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy október 15-én lép hatályba a közterületen életvételszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító rendelkezés. Kitért arra, hogy csak akkor kerül sor hatósági intézkedésre, ha egy hajléktalan a rendőrségi felszólításra sem reagál, és továbbra is életvitelszerűen közterületen tartózkodik, lakik. Megjegyezte: több férőhely áll rendelkezésre, mint ahány hajléktalan van; a kormány pedig 700 ezer forintot költ egy hajléktalan ellátására évente.

A héten Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere vezetésével egy munkacsoport döntött a kapacitások felülvizsgálatáról, a 300 milliós tartalékalap felhasználásáról. A találkozón részt vettek a hajléktalanellátásban kiemelt szerepet vállaló egyházak, az önkormányzati szövetségek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetői, de meghívták az állampolgári jogok biztosának munkatársait, továbbá más szakmai és civil szervezetek képviselőit is.

Lapunk úgy értesült, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány által működtetett krízisalapból 203,9 milliót a nappali melegedők 24 órás nyilvántartására, valamint az éjjeli szálláshelyek egész napos működésének finanszírozására fordítanak, míg 72,8 millió forintot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat használ fel. A szervezet egyébiránt a főváros XI. kerületében, a Rimaszombat utcában október 15-től befogadóhelyet hoz létre. A Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött arról, hogy a következő krízisidőszakra térítésmentesen biztosít egy mintegy hétszáz négyzetméteres ingatlanrészt erre a célra a Magyar Máltai Szeretet­szolgálatnak. A téli időszakos, a hajléktalanok éjszakai elhelyezésére szolgáló krízisszálló – október elsejétől április 30-ig – hatvan-hetven férőhellyel működhet majd. Értesülésünk szerint olyan ellátási formák is létrejöhetnek, ahol kutyájukkal együtt élhetnek majd a hajléktalanok.

Idén február utolsó napjaiban különösen hideg volt, napközben is fagypont alatt maradt a hőmérséklet, éjjel több helyen –10 fok volt, így az Emmi első alkalommal kiadta az úgynevezett vörös kódot. Akkor a bentlakásos szociá­lis intézményeknek is ellátást kellett biztosítaniuk néhány éjszakára azoknak, akiknek szükségük volt rá.

Több száz hajléktalan és magányos idős ember életét menthette meg tíz nap alatt a vöröskód- riasztás: mintegy 3100 alkalommal érkezett bejelentés a regionális diszpécserközpontokhoz, a leghidegebb éjszakán pedig csupán 94 százalékos volt az ellátórendszer telítettsége.

Mindez azt jelenti, hogy senki nem kényszerült arra, hogy a szabadban éjszakázzon. A minisztérium ismertetése szerint tíz nap alatt 392 hajléktalan és 64, többnyire magányos, idős ember gyors elhelyezése vált szükségessé. Közülük 46 speciá­lis szükségletű embert szociális intézményekben, többnyire idősotthonokban helyeztek el. Még a leghidegebb éjszakán is 285 szabad ágy volt országszerte, ami azt jelenti, hogy eredményes volt a hajléktalanellátó hálózat fejlesztése. Idén is minden adott lesz a vörös kód elrendelésekor szükséges intézkedések végrehajtásához – tájékozódott lapunk Emmi-forrásokból.