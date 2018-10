Újra Erdélybe indulnak a gyermekmentő orvosok

Október 7-től újra megkezdi munkáját Erdélyben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvoscsoportja, amelynek tagjai évente kétszer utaznak a romániai Hargita megyébe, ahol a megyei kórházban, iskolákban, óvodákban és egyéb gyermekintézményekben szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket.

Ezenfelül az intézményeket gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai továbbképzéssel is segítik. Ezúttal a szervezet nőgyógyászati szűrőkamionja is csatlakozik az egyhetes körúthoz, munkatársaik Csíkszentdomokoson szűrnek majd. A mobil rendelőben dolgozó orvosok az öt nap alatt egyéb vizsgálatokat is végeznek és tanácsadást is tartanak. Részt vesz a gyógyító körúton a mozgó fogorvosi rendelő is.

Az NGYSZ idén májusban Erdélyben végzett munkájáról már korábban elkészült az összegzés. A szervezet negyven orvosa és egészségügyi szakembere vett részt Erdélyben a gyógyító körúton: Székelyudvarhelyre, Csíkszenttamásra, Bögözre, Csíkszentkirályra, Gyimesbükkre, Rugonfalvára, Csíkszépvízre, Nagygalambfalvára, Csíkszentmihályba, Siménfalvára, Csíkszentmártonba, Csíkdelnére, Csíkpálfalvára, Kobátfalvára és Csíkszeredába látogattak el.

A csoportban az orvosok és szakorvosjelöltek mellett ortopéd műszerész, hallásakusztikus, gyógypedagógus, diplomás ápoló, egészségnevelő és mentőápoló is volt. Az ottani orvosokkal együtt egy hét alatt csaknem hatezer vizsgálatot végeztek el, több mint hatvan gyereket kezeltek, tizennyolcnak javasoltak magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést vagy műtétet.

A szemészeti szűrővizsgálatok alapján huszonhat gyereknek írtak fel szemüveget. Ebből az NGYSZ – a családok nehéz anyagi helyzete miatt – tizen­nyolcnak az elkészíttetését magára vállalta. A szemüvegek azóta már el is készültek Magyarországon, és természetesen postázták azokat a gyerekeknek. Nőgyógyászati szűrőkamionjukban egy hét alatt 423 szűrést végeztek el Csíkszentmártonban az önkéntes orvosok.