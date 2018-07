Újabb tüntetést tartottak a Soros-szervezetek

Nyitott kapukat döngetnek a demonstrálók, az ápolási díjak módosításával a kormány is egyetért

Az ápolási díjak miatt tüntettek néhány tucatnyian pénteken délután Budapesten. A demonstrációt a Soros-hálózat egyik nemrég alakult csoportja szervezte, amely tarthatatlannak nevezte a magyarországi helyzet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális államtitkársága szerint viszont a tüntetők nyitott kapukat döngetnek, hiszen a kormány teljes mértékben egyetért azzal, hogy meg kell becsülni azokat, akik beteg hozzátartozójuk otthoni ápolását vállalják.

Néhány tucatnyi civil vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) épületénél tartott demonstráción péntek délután, amit az ápolási díjak miatt hirdettek meg. Az eseményt az aHang mozgalom hirdette meg, a platformhoz olyan jól ismert szereplők csatlakoztak, akik a migrációtól a fakivágásokon és a miniszterelnök-jelölti vitákon át az otthonápolási munkaviszony ügyéig emelték már fel szavukat a kormány ellen.

– A mai demonstráció teljesen nyitott kapukat dönget, hiszen a kormány teljes mértékben egyetért azzal, hogy meg kell becsülni azokat, akik beteg hozzátartozójuk otthoni ápolását vállalják – reagált az Emmi Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a tiltakozó akcióra.

Közleményükben azt írják: széles körű párbeszédet indítanak az ápolási díj emeléséről, több szakmai és civil szervezet, érdekképviselet és a szociális ágazati egyeztető fórum javaslatait is meg fogják hallgatni, és azt követően – várhatóan ősszel – fognak javaslatot tenni a kormány számára az ápolási díjjal kapcsolatos intézkedésekről. Emlékeztettek arra is, hogy a balliberális kormányokkal ellentétben a nemzeti kormány számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a hozzátartozójukat otthon ápolókat segítse.

A legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása 2010 óta 63 százalékkal, 37 050 forintról 58 680 forintra nőtt. Ezenfelül idén januártól bevezették a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápoló idősek számára az 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést. Az is fontos előrelépés, hogy a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet az állam, ez azt jelenti, hogy az érintettek nyugdíjjogosultságot szereznek.

A pénteki tüntetés szervezői viszont úgy látják, hogy a magyarországi helyzet tarthatatlan, ezért pedig már többször is hirdettek tiltakozó megmozdulást. Az RTL híradójának az aHang munkatársa a pénteki megmozduláson azt mondta, hogy már az offline aláírásgyűjtést is elkezdték az otthonápolás ügyében.

Az aHang szerveződést egyébként a Soros-féle kiképzőtábort szervező Varga Máté koordinálja, aki újabban ezzel az akciófelülettel küzd az általa képzelt „óriási demokráciadeficit” ellen. A honlap mögött álló Magyarhang Kft. idén alakult, tulajdonosa és egyben ügyvezetője is Varga Máté, aki egyúttal a Soros-féle Civil Kollégium Alapítvány igazgatói posztját is betölti. Pikáns adalék, hogy a február végén megalakult szerveződés mögött a Civil Kollégium és a Krétakör vezetői állnak, akik nagy reményeket fűztek hozzá.

A mostani petíciójukhoz csatlakozó csoportok között szintén feltűnnek sorosista szervezetek: a TASZ, a Civil Kollégium és az Életfa is. A hozzátartozói otthonápolás munkaviszonyként történő szabályozásáért a Soros György pénzelte Tanítanék Mozgalommal együtt mozgó CSEVE Csoport élén Erdész Ferenc is akcióba lendült, csakúgy, mint a „Lépjünk, hogy léphessenek!” Egyesület, amely korábban a magas részvételben látta a választási győzelem kulcsát.

A munkaviszonyos ápolási díj érdekében a Soros-tüzérség nagyágyúja, a TASZ is bevetette magát. A szervezet évek óta rendületlenül támadja a kormányt, kitartóan küzd a migránsok betelepítéséért és a genderjogokért, de akkor is segítenek, ha valaki szeret utcai tüntetéseken dulakodni, erőszakoskodni, és örömmel adnak tanácsot abban is, hogyan lehet úgy rongálni, hogy a rendőrség a lehető legkisebb büntetést szabhassa ki.