Újabb önkormányzati épületeket korszerűsítenek Ferencvárosban

Várhatóan őszig tart a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat és az Epres Óvoda épületének felújítása - közölte a ferencvárosi polgármesteri hivatal az MTI-vel.

Az épületenergetikai korszerűsítésekhez az önkormányzat mintegy 209 millió forint európai uniós forrást nyert el, amelyet 106 millió forint saját erővel egészített ki.

Közölték: a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energetikai elemzése azt mutatta, hogy a jelenlegi homlokzat hőtechnikai szempontból nem felel meg a minimumelvárásoknak. A felújítás során az épület homlokzatszigetelést kap, a nyílászárókat korszerű, műanyag szerkezetekre cserélik, megvalósul a lapos tető új hő- és vízszigetelése, valamint a napelemes rendszer telepítése. A kazáncserét saját forrásból finanszírozza a kerület.

A tájékoztatás szerint az Epres Óvoda épületénél a padlószerkezet hőszigetelésére jelenleg nincs lehetőség, de az épületet öt oldalról teljes felületen meg lehetett feleltetni az energetikai követelményeknek. Teljes homlokzati hőszigetelést valósítanak meg, amely együtt jár a műanyag nyílászárók beépítésével is. Ennek az épületnek a teteje is új víz- és hőszigetelést kap, valamint napelemeket is telepítenek, hogy csökkentsék az energiafelhasználást.