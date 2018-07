Újabb medvék jelentek meg nálunk

Ezúttal egy bocsokkal mozgó anyaállatot azonosítottak Magyarországon

– Továbbra is folyamatos a medvék mozgása a térségünkben, éppen a napokban kaptam tájékoztatást egy nőstényről, amelyiknek két bocsa van. Ez új, hiteles információnak tűnik, kép is készült az anyaállatról – közölte lapunk megkeresésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense.

Emlékezetes, Gombkötő Péter korábban lapunknak arról számolt be, hogy ismereteik szerint három medve egészen biztosan mozog a területükön, de feltételezhetően további egyedek is vannak a térségben. Mint ismert, voltak medvék, amelyek tavasszal az országot is keresztülbarangolták.

Az egyik, Robinak elnevezett állat először Nógrád megyében, Somoskőújfalunál bukkant fel, majd csaknem 300 kilométer kóborlás után, a déli határ közelében, a Csongrád megyei Sándorfalva mellett fogták be a szakemberek. Az állat a következő néhány napot a Szegedi Vadasparkban töltötte, majd a szlovák–magyar határtól nem messze engedték vissza a természetbe. Olyan területet választottak, amely távol van a lakott településektől, de tradicionális medveélőhely, és a szlová­kiai medveállománnyal is szerves kapcsolatban áll.

Egy másik állat – boccsal vagy bocsaival – a Sajó völgyében ereszkedett le, eljutott Kálig, majd onnan dél felé mozgott. Észlelték Szolnokon, később Makó közelében, majd átlépte a magyar–román határt. – Utoljára Arad közelében látták, egy vonatból felvételt is készítettek róla, azóta azonban nincs információnk a medvéről. Átjuthatott a Dunán, és bemehetett Szerbia területére, de lehet, hogy a Déli-Kárpátok felé fordult, és csatlakozott az ott élő populációhoz – fogalmazott a szakember.

Bár a párzási időszak tavasszal lezárult, nincs arra garancia, hogy az állatok nem jelennek meg újra az Északi-középhegység területén, mint ahogy előfordulhat az is, hogy egy-egy példány ismét megindul dél felé. A zoológiai szakreferens ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy utóbbi sem tekinthető rendkívülinek, mert korábbi számítások szerint a Kárpátok medveállományai között lehetséges az átjárás. – Azt nem tudjuk pontosan, hogy hány példány tartózkodik adott esetben mezőgazdasági területeken – tette hozzá Gombkötő Péter.