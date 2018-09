Újabb feljelentés a Czeglédy-ügyben

Egy tanú szerint az MSZP-s politikus a rács mögül is befolyásolja az eljárást

A Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult a közérdekű feljelentéseiről ismert ifjabb Tényi István, mert egy védett tanú vallomása szerint a mintegy 6,3 milliárd forint kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba a rács mögül manipulálja a tanúkat. A szocialista politikus emellett egy sor előnyt intézhetett magának.

Kötelességszegés szolgálatban vétség gyanúja, valamint büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntett gyanúja miatt bejelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészség szegedi regio­nális osztályához a Czeglédy-üggyel kapcsolatban a közérdekű feljelentéseiről ismert ifjabb Tényi István.

Ennek hátterében az áll, hogy a PestiSrácok.hu hozzájutott egy védett tanú hiteles tanúkihallgatási jegyzőkönyvéhez. A fogvatartott nem érintett az iskolaszövetkezet-ügyben, viszont ugyanabban a börtönben ül, ahol Czeglédy Csaba is tölti előzetesét. Ebben a jegyzőkönyvben az internetes portál írása szerint a tanú oldalakon át számolt be arról, hogyan játssza ki Czeglédy a büntetés-végrehajtási szabályokat, tiltott eszközökkel és trükkös módszerekkel hogyan tartja a kapcsolatot napi szinten az ügy többi résztvevőjével, és adja ki az ukázt, kinek mit kell vallani.

A rabtárs nyilatkozata szerint számtalan alkalommal szem- és fültanúja volt annak, hogyan intéz magának a szocialista ügyvéd előnyöket, ahogy annak is, hogyan csempésznek be hozzá papírokat a büntetés-végrehajtási szabályok áthágásával. A tanúvallomás szerint a kintiekkel úgy beszélt, hogy majdnem mindennap bent volt az egyik ügyvédje, ő hozott-vitt minden üzenetet. A tanú azt is hangsúlyozta, hogy mindig az 1-es, legjobb, legelszigeteltebb beszélőben egyeztettek, ahol a nyíláson keresztül iratot is át lehet adni. Czeglédy Csaba zárkájában – szintén a rabtárs állítása szerint – az úgynevezett hippik, azaz a szúrópróbaszerű ellenőrzések is elmaradtak – fogalmaztak.

A vallomás arra is kitér, hogy Czeglédy nemcsak szóban, közvetítőkön keresztül, hanem saját mobiltelefonján is korlátlanul érintkezik bárkivel a börtönön kívülről.

A PestiSrácok.hu az ügyben kérdésekkel fordult a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához, de állításuk szerint nem kaptak választ. Írásban keresték meg Czeglédy Csaba első számú ügyvédjét is, Hankó-Faragó Miklós azt válaszolta, hogy ismeri a szóban forgó vallomást. Állítása szerint az illető nem volt Czeglédy cellatársa, az általa elmondottak nem igazak, emiatt feljelentést is tettek a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Ismert, befejeződött a Czeglédy Csaba és társai ellen folyó nyomozás, hamarosan vádat emelhetnek a gyanúsítottak ellen az alapügyben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyanúja szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet mintegy 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.