Újabb csepeli MSZP-st ítélt el a bíróság

Lenyúlta a közpénzt, jogerősen is elítélték a csepeli MSZP-s politikust – írja a Csepel.info. Az indoklás szerint Takács Krisztián bűnsegédként az önkormányzat kárára követte el a bűncselekményt. Megjegyzendő, a politikust elmarasztalták korábban becsületsértési és magánokirat-hamisítási per során is.

A portál arról ír, egy pénteki másodfokú bírósági döntés szerint Takács Krisztiánt, a csepeli MSZP önkormányzati képviselőjét és társát hűtlen kezelés elkövetése miatt jogerősen is elítélték. Az önkormányzat oldalán megjelent tájékoztatás szerint Takács az önkormányzat kárára követte el a bűncselekményt bűnsegéd minőségében, a másik vádlott, K.I. az elkövetésért kell feleljen. A csepeli önkormányzat az okozott kár megtérítése érdekében polgári peres eljárást indít az elkövetők ellen, így összesen 2.360.000 Ft-ot kell megfizetnie Takács Krisztián képviselőnek és tettestársának.

A politikust elmarasztalták korábban becsületsértési és magánokirat-hamisítási per során is. Az ítéletet egy évre felfüggesztették, de mivel a hűtlen kezelés az egy év próbaidőn belül történt, lehet, hogy Takács Krisztián további büntetésre számíthat –írja a csepel.info nyomán a PestiSrácok.

A csepel.info arra is kitér, hogy a csepeli MSZP frakció tagjai közül eddig gyilkosság, sikkasztás, pedofília, aljas indokból elkövetett rágalmazás, magánokirat-hamisítás miatt ítéltek el jogerősen politikusokat. Az újabb ítélettel csak nőtt a párt helyi szervezetének igazolt bűnlajstroma.