Újabb alpolgármester fordított hátat a pártnak

Megszűnt a Jobbik tolcsvai szervezete, miután két tagja – egyikük Pogácsás László, a település alpolgármestere – kilépett a Jobbikból. Értesüléseink szerint Pogácsás a Mi Hazánk Mozgalmat képviselve független politikusként folytatja pályafutását.

A legfrissebb összesítés szerint már 126 önkormányzati mandátumot veszített a párt az utóbbi hónapokban, a kilépők között van kilenc polgármester is. Legutóbb a szekszárdi Jobbik tagjai léptek ki a pártból. Szabó Balázs volt szervezeti elnök a döntés bejelentésével egy időben azt is közölte, hogy a pártot érintő bűncselekménygyanús pénzmozgások miatt a Legfőbb Ügyészséghez fordul. Korábban feloszlott a zuglói szervezet is, miután a Jobbik sem mondott nemet a magyarellenes Sargentini-jelentésre.

Akkor Czeglédi János, a fővárosi szervezet elnöke elsőként lapunknak nyilatkozott arról, hogy máig nem tudja megemészteni, hogy tavaly novemberben Brüsszelben, a Jobbik béruniós konferenciáján az a Teplán István volt a moderátor, aki George Soros egyetemének, a CEU-nak a magyarországi alapítója.

Fejér megyében, ahol a Jobbik mind a négy megyei közgyűlési képviselője kilépett a pártból, a megszűnt frakció tagjai a Mi Hazánk Mozgalom Fejér megyei közgyűlési képviselőiként folytatják munkájukat.

Érvágás lehetett a pártnak a tiszavasvári szervezet bomlása is, ugyanis Fülöp Erik polgármesterségével ez a település számított a Jobbik fellegvárának. Azóta egyébként a Jobbik nemcsak az időközi önkormányzati választáson nem állított már önálló jelöltet, de a korábbi polgármester, Fülöp Erik is kilépett a pártból, miután Volner Jánost kizárták a frakcióból.