Új nevek is lesznek a Fidesz EP-listáján

Formálódik a Fidesz európai parlamenti listája, csütörtökön dönthet a párt országos választmánya arról, hogy kik lesznek a jelöltek a jövő májusi választáson – értesült a Magyar Idők. Úgy tudjuk, néhány változás mindenképpen lesz a jelenlegi EP-delegációhoz képest, de összességében a stabilitásra törekszik a kormánypárt vezetése. Az új nevek között szerepelhet Trócsányi László igazságügyi miniszter, valamit Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, akinek ismert terep az uniós törvényhozás, hiszen a magyar néppárti képviselőcsoport titkáraként már dolgozott az Európai Parlamentben. Információnk szerint Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt tárcavezetője is a tervezett lista elején van, de ő valószínűleg a lelkészi hivatás folytatása mellett dönt.

A listaállításnál sok szempontot kell ötvözni, de fontos, hogy néhány fajsúlyos fideszes politikus mindenképpen maradjon az Európai Parlamentben – mondta el Kövér László a napokban az Info­Rádió Aréna című műsorában. A Fidesz választmányi elnöke arról is szólt, hogy több mint tíz mandátumra számítanak, ami szerinte nem olyan sok, ha minden szempontot érvényesíteni akarnak.

A politikus hangsúlyozta, hogy szeretnék a környező országok magyarságának azt a részét képviseltetni a párt európai parlamenti listáján, amelyik egyébként nem tud más módon bejutni, mert országa nem uniós tagállam, mint Ukrajna és Szerbia. Tehát a kárpátaljai és a vajdasági magyar szervezeteknek is képviseletet biztosítanának az uniós törvényhozásban. Úgy tudjuk, további szempont az is, hogy legyen előrelépési lehetőség a delegációban dolgozó, jelenleg nem képviselő munkatársaknak is, tehát a Brüsszelben már tapasztalatot szerzett fiatalabb kollégák egyike is kaphat befutó helyet a listán.