Új munkahelyeket hozhatnak a hajdú-bihari önkormányzat nemzetközi projektjei

Új munkahelyek létrejöttét, a gazdasági növekedés javulását, és a természeti értékek hatékonyabb védelmét várja a hajdú-bihari önkormányzat attól a két, hamarosan induló nemzetközi projekttől, amelynek a nyerteseiről szóló döntést március 13-án hirdették ki Franciaországban - közölte az MTI-vel a megyei közgyűlés elnöke.

Pajna Zoltán (Fidesz-KDNP) tájékoztatása szerint az egyik projekt a gasztronómiai hagyományokra építve fejlesztené a gazdaságot, a másik a természeti és kulturális örökségek megőrzésére és népszerűsítésére épül. A pályázatok összköltségvetése csaknem 3 millió euró (933 millió forint, amelyből a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat több mint 310 ezer eurót használhat fel.

Az egyikről, az EUREGA pályázatról azt mondta, annak célja, hogy erősítse az Európában fellelhető gasztronómiai régiókat, segítse a helyi kulináris kulturális örökség megőrzését. A hajdú-bihari önkormányzat a munkahelyteremtést és gazdasági növekedést is támogató Interreg Európa Programban nyert forrást hat másik országgal – Hollandia, Finnország, Spanyolország, Írország, Görögország és Románia – partnerségben használja fel.

A projekt egyik célja, hogy az egyes régiók jellegzetes ételeit és étkezési szokásait beillessze az európai, regionális és nemzeti fejlesztési stratégiákba. Ennek érdekében többek között megvizsgálják, hogyan erősíthetik a gasztronómia és a kreativitás szerepét az oktatásban, valamint, hogy milyen növekedési lehetőségek rejlenek a fenntartható turizmusban – magyarázta a program részleteit Tuska-Mátrai Melinda, az önkormányzat nemzetközi csoportjának vezetője.

A másik nyertes pályázat, az OUR WAY keretében induló projekt célja az európai természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése tematikus zöld utak kialakításável.

A hajdú-bihari önkormányzat nyolc másik országgal partnerségben nyerte el a nemzetközi támogatást, a megvalósításban a magyarok mellett spanyol, ír, francia, lengyel, olasz, belga, bolgár és szlovén partner vesz részt. Az első időszakban a zöld utakkal kapcsolatos jó gyakorlatokat, működési modelleket térképezik fel. Ezen túlmenően feltárják a fenntartáshoz szükséges forrásokat, és új finanszírozási formákat is kidolgoznak, de a program turisztikai termékfejlesztést is finanszíroz – ismertette a szakember.