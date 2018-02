Új központ a Korányiban

Egyedülálló lélegeztetési centrumot nyitottak a pulmonológiai intézetben

A kórházak konszolidációjára 15 milliárd forintos forrást biztosított a kormány, ebből újították fel a lélegeztetési központnak helyet adó épületet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. A tegnap átadott, mintegy 150 millió forintból kialakított új osztály olyan betegeknek biztosít korszerű ellátást, akik éveken vagy akár évtizedeken keresztül gépi lélegeztetésre szorulnak.

Országosan teljesen egyedülálló lélegeztetési centrum jön létre az Országos Korányi Pulmonológiai Intézeten belül, a kormány által biztosított 150 millió forintos költségvetési forrásból. Az új osztály épületének átadásán Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár ismertette: a kórházkonszolidáció részeként 15 milliárd forintos keretre pályázhattak az egészségügyi intézmények, például arra, hogy olcsóbbá tegyék működésüket egy beruházással vagy újjászervezzék, kényelmesebbé tegyék a betegutakat. – A pulmonológiai intézet is pályázott, így kaptak forrást a krónikus lélegeztetési osztály kialakításához – tájékoztatott az államtitkár.

Kovács Gábor, az intézet főigazgatója közölte: a pulmonológiai intézet a lehető legmagasabb szinten szeretné biztosítani a tüdőgyógyászati ellátást, legyen szó krónikus vagy akut gépi lélegeztetésről. A most megnyílt lélegeztetési központ elsősorban a krónikus betegek számára készült, tehát azokat fogadják, akik – különböző betegségekből kifolyólag – akár évekig, évtizedekig gépi lélegeztetésre szorulnak.

A főigazgató arra is kitért, hogy a centrumnak helyet adó, 80 éves épület korábban is tüdőgondozóként működött, és a fejlesztés révén a betegeket most már egyágyas szobákban, otthonos körülmények között tudják elhelyezni és ellátni.

Pénzes István, az osztály vezetője arról tájékoztatott: egyre többen kerülnek légzési elégtelenség miatt kórházba, és közülük sokakat baleset miatt szállítottak az intézményekbe. – Minden itt kezelt beteg számára az életben maradás feltétele a lélegeztetés, és gyakran életük végéig erre az ellátásra szorulnak – hangsúlyozta Pénzes István.

Szavai szerint gyakran előfordult, hogy az otthon kezelt, folyamatosan lélegeztetésre szoruló betegeket az intenzív osztályon helyezték el, ha az őket ápoló rokon megbetegedett vagy néhány napra elment kikapcsolódni, ám ez nem volt működőképes megoldás, hiszen az ilyen osztályok egyébként is túlterheltek.