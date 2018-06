Új közösségi teret hoznak létre Újbudán

A XI. kerület szívében tervezett parkkal a magyar próza kiemelkedő alakjára is emlékeznek

Nyílt tervpályázatot hirdetett „Ottlik-kert” címen Budapest XI. kerületében (Újbuda) a helyi önkormányzat. A pályázat célja egy olyan közösségi tér létrehozása a kerület szívében, amely egyszerre állít emléket Ottlik Géza Kossuth- és József Attila-díjas írónak, műfordítónak, és ad új funkciót az egykori, Bukarest utcai buszvégállomás – a Kosztolányi Dezső tér, Bukarest utca és az Ulászló utca által körbezárt terület – környezetének is.

Mint ismeretes, Ottlik Géza a XI. kerületben, a Bartók Béla út (akkori Fehérvári út) 15/B. szám alatti házban töltötte gyermekéveit. Ennek apropóján 1994-ben a kerületi önkormányzat emléktáblát állított a magyar prózairodalom kiemelkedő egyéniségének az ingatlan belső oldalán. Az 1912-ben született és 1990-ben elhunyt Ottlik Géza azonban nemcsak a prózai alkotásaival szerzett magának elismertséget, hanem kiemelkedő tudású bridzsversenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott is volt, valamint világhírű szakíró, a bridzs megújítója.

A most meghirdetett nyílt tervpályázatnál a bírálóbizottság elnöke az a Mohácsi Sándor tájépítész, akinek irodája több újbudai tér, például a Bikás park tervezésében is részt vett. Rajta kívül a bizottság tagja még Erő Zoltán építész, urbanista, aki az M4 metróvonal megállóinak egyik tervezője, Gálhidy Péter szobrász, Kulcsár-Szabó Zoltán irodalomtörténész, valamint az önkormányzat részéről Hoffmann Tamás polgármester, Büki László városgazdálkodási igazgató és Takács Viktor megbízott főépítész is.

A pályázati kiírás, a szükséges mellékletek és minden további információ az ottlikkert.ujbuda.hu internetes oldalon érhetők el, az esetleges kérdéseket az ottlikkert@ujbuda.hu e-mail-címre várják a szervezők.

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen 2018. szeptember 10-től szeptember 21-ig.