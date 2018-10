Új Közlekedési Múzeum – Befejeződtek a helyszíni bejárások

Befejeződtek az Új Közlekedési Múzeum leendő helyszínének bejárásai, melyek során az épületre kiírt nemzetközi tervpályázat első fordulójában kiválasztott építészirodák képviselői megismerhették a kőbányai Északi Járműjavítóban álló Diesel-csarnokot és környezetét.

Az Északi Járműjavító területén megvalósuló, nagyszabású kulturális fejlesztésre kiírt pályázat előminősítési szakasza szeptember végén zárult le; ekkor tizenöt sikeres magyar és világhírű nemzetközi építésziroda képviselőit választották ki a megmérettetésen való részvételre.

Az ezen a héten lezajlott helyszíni bejárások során az építészek közvetlen, személyes benyomásokat szerezhettek a Diesel-csarnokról és környezetéről, amelyek átalakítása a tervpályázat tárgya – közölte az MTI-vel csütörtökön a múzeum.

Erre az alkalomra a volt MÁV Járműjavítóban a Közlekedési Múzeum a gyűjteményi tárgyak méreteinek érzékeltetésére egy kis kiállítással is készült, a tervpályázati csapat szakemberei pedig prezentációikban alaposan bemutatták a város, a környék és a járműjavító történetét, a kontextust, a jelent és a jövőképet – áll a közleményben.

Az intézmény a pályázat kiírását megelőzően tizenegy neves hazai és világhírű külföldi építészirodát kért fel a részvételre. Az előminősítés során a meghívottak mindegyike referenciákkal igazolta, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A fennmaradó négy helyre bármely tervező jelentkezhetett, aki teljesítette ugyanezen szakmai kritériumokat.

A tervpályázaton résztvevő irodák között van Magyarországról a 3H Építésziroda, az Építész Stúdió és a KÖZTI Zrt., Németországból az Atelier Brückner és a gmp International, Nagy-Britanniából pedig az Amanda Levete Architects, a Caruso St John Architects és a David Chipperfield Architects. Pályázhat a New York-i székhelyű Diller Scofidio + Renfro, a francia Lacaton & Vassal Architectes és a dán Bjarke Ingels Group is.

Számos építésziroda nemzetközi partnerekkel pályázik. Együtt indul a kiíráson a magyar CÉH Zrt. és a brit Foster & Partners; a francia Reichen et Robert & Associés, a New York-i székhelyű Ralph Appelbaum Associates és a magyar PLANT Atelier Kis Péter; a dán Schmidt Hammer Lassen Architects, az amerikai Perkins+Will, a bath-i székhelyű BuroHappold Engineering és a dán JAC Studios; valamint két New York-i székhelyű iroda is, az Eisenman Architects és a Beyer Blinder Belle.

A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható, a beadott pályamunkákat rangos hazai és külföldi szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója elnökletével; a zsűri társelnöke Makovényi Ferenc, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja lesz.