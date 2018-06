Új katonai helikoptereket vásárol a honvédség

Húsz Airbus H145M beszerzésére kötöttek szerződést

Airbus katonai helikopterek beszerzését jelentette be tegnap a Honvédelmi Minisztérium. Az úgynevezett HForce fegyverzetrendszerrel megrendelt húsz H145M könnyű helikopter a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program fontos lépcsőfoka. Folytatódik a légierő fejlesztése, hamarosan futár/felderítő és taktikai teherszállító repülőgépek beszerzéséről is döntés születik.

A haderő megerősítése és képességei­nek fejlesztésének következő meghatározó lépéseként húsz új Airbus helikopter beszerzéséről döntött a honvédelmi tárca – olvasható a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A tárca szerint a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében kiválasztott H145M típusú helikopterek megfelelnek a Magyar Honvédség hadműveleti igényeinek.

Az Airbusszal megkötött szerződés szerint a gyártó a helikopterek rendelkezésre bocsátása mellett egy kiterjesztett felszerelési, oktatási és támogatási csomagot is ad a Magyar Honvédségnek. A honvédelmi tárca közleményében az is szerepel, hogy a légierő képességfejlesztése ezzel nem fejeződött be, hiszen hamarosan futár/felderítő feladatokra is alkalmas kisebb repülőgépek, illetve nagyobb méretű és teljesítményű, teherszállításra és légideszant-feladatokra is alkalmas, úgynevezett rámpás katonai repülőgépek beszerzési eljárása kezdődhet meg.

– A múlt évben megvett két A319 katonai szállítógépről szóló megállapodást követően a mostani szerződés még szorosabbá teszi a partnerséget a magyar haderő és az Airbus között. Hálásak vagyunk a magyar kormány által tanúsított töretlen bizalomért, amely kapcsolatunk alapja – mondta Tom Enders, az Airbus vezérigazgatója a megrendelés kapcsán.

A gyártó közleménye szerint a felderítésre, kutatás-mentésre, fegyveres-, felderítő-, valamint sebesültszállító ak­ciók végrehajtására alkalmas, két hajtóműves H145M maximális felszállósúlya 3,7 tonna. A magyar haderő gépeit úgynevezett gyorsköteles földet érési rendszerrel, nagy felbontású kamerákkal, éjjellátó rendszerrel, a kritikus helyeken páncélzattal és elektronikus önvédelemmel szerelik fel.

Az Airbus Helicopters által kifejlesztett HForce rendszernek köszönhetően Magyarország képes lesz különböző kaliberű géppuskák és gépágyúk mellett irányított levegő–levegő, illetve levegő–föld fegyverzettel felszerelni és működtetni gépeit.

A H145M helikopter először 2015-ben állt szolgálatba a német haderő különleges egységénél, azóta pedig Thaiföld és Szerbia is vásárolt gépeket. A helikopterek bevethetősége 95 százalék feletti. A H145M-et és a HForce fegyverrendszert tavaly novemberben sikeresen tesztelték a honvédség bakonyi lőterén.

Szakmai körökből a Magyar Idők úgy értesült, hogy a most beszerzendő típus csak az egyik lépés a forgószárnyasflotta megújításában, később újabb típus is megjelenhet a honvédségnél. A közepes méretű kategóriát jelentő, néhány éve használtan vásárolt, illetve saját készletből Oroszországban nagyjavított Mi–8-as és Mi–17-es szállítóhelikopterek még legalább nyolc évig, 2026-ig repülhetnek, hasonlóan a jelenleg is nagyjavítás és némi korszerűsítés alatt álló Mi–24-es harci helikopterekhez.

A fentieket az is alátámasztja, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter május végén – korábbi, még vezérkari főnökként tett kijelentését megerősítve – úgy nyilatkozott, hogy a Magyar Honvédségnek negyven helikopterre lenne szüksége feladatai ellátásához.