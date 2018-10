Ügyfélbarát bíróság a cél

A polgári perek esetében tartalmi segítséget is kaphatunk

Egy éven belül újabb 25 egységes arculatú, felhasználóbarát ügyfélközpont nyílik a már működő két kiszolgálóhely mellett – mondta tegnap lapunknak Handó Tünde. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke annak a konferenciának a kapcsán nyilatkozott, amelyet a hivatala szervezett, és amelynek témája egyebek mellett az ügyfél-elégedettség javítása volt.

Az ügyfélkapcsolatok fejlesztéséről és az ügyfél-kommunikáció javításáról szervezett tegnap kétnapos nemzetközi konferenciát az Országos Bírósági Hivatal (OBH), amelyen tizenhat államból százan vettek részt.

– A múlt héten nyílt meg a második új, egységes arculatú ügyfélközpont Szigetszentmiklóson, és a következő egy évben 25 hasonló, felhasználóbarát kiszolgálóhely létesül majd – tájékoztatta lapunkat Handó Tünde (képünkön), az OBH elnöke.

Szavai szerint az új típusú központok egyik legfőbb előnye, hogy megkönnyítik a folyamatban lévő ügyek intézését, ugyanis egy adott helyen több, bíróság előtt futó ügyről is felvilágosítást kaphatnak a szolgáltatást igénybe vevők. Hozzátette: a részben a központokban, részben a bíróságokon működő ügyfélsegítő rendszer pedig különösen a bonyolultabb polgári peres ügyekben könnyítheti meg az emberek tájékozódását az ügyvitelt meghaladó, tartalmi segítség nyújtásával.

A bíróság „branddé” alakításának a lehetőségeit is tárgyaló konferen­cián Handó Tünde arról is beszámolt, hogy a jó ügyféltapasztalatok elérése érdekében az OBH és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) együttműködésével hogyan alakították ki az ügyfélközpontokat. Azt is hangsúlyozta, hogy az új generációk tagjai már „digitális nomádok”, akik magas színvonalú ügyfélszolgálati munkát várnak el, ezért fontos a vizuális kommunikáció és a fizikai környezet javítása.

– Ha a bíróságok offline maradnak, miközben az emberek az online világban mozognak, akkor a társadalom eltávolodik az igazságszolgáltatási rendszertől, ezért is szükséges az online bíróságok fejlesztése – mutatott rá a bírónő. A rendezvényen is bemutatott, de az ügyfélközpontokban és a YouTube-on is elérhető tájékoztató animációs filmek célja, hogy közérthetően adják át, hogy a bíróságon mit és hogyan lehet intézni.

Az OBH korábbi közleménye szerint a bíróságokon az online ügyintézési lehetőségek térnyerésének köszönhetően erre az évre teljes körűvé vált az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartás. A jövőben pedig – mint írták – a Digitális bíróság projekt eredményeként korszerű, jól kereshető, egységes elvek alapján felépülő bírósági határozattár jön létre. Mindez az ügyfelek bírósághoz való hozzáférésének egyszerűsítésén túl az egységes jogalkalmazást is elősegíti a közlemény szerint.