Tüntetnek az egykori párttagok

A nemzeti radikálisok szerint nem szabad leváltani az Orbán-kormányt

Tüntetést szerveznek Csepelre, a Jobbik fővárosi kampányzárójának helyszínére a nemzeti radikálisok ma estére. Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű Facebook-oldal szóvivője lapunknak arról beszélt, miként árulta el Vona Gábor a radikálisokat, miért veszélyes a baloldal és miért kulcsfontosságú, hogy a jelenlegi kormány hivatalban maradjon.

– Mirkóczki Ádám azon kijelentésével, miszerint „az a retorika, ami 2010 előtt volt, az volt a nem igaz”, a Jobbik – talán szándékosan – leleplezte magát. Ez a gyalázatos nyilatkozat felháborította a nemzeti radikálisokat, ezért ma estére tüntetést szervezünk a Jobbik ellen – mondta lapunknak Bede Zsolt, a pártból eltávolított, illetve azt a balra tolódás miatt önként elhagyó nemzeti radikálisok számára létrehozott, Vadhajtások nevű Facebook-csoport szóvivője.

Véleménye szerint mára egyértelműen látszik a pártelnök árulásának minden összetevője. – Vona is elmondta a Spinozában: ő már balra tolódott, és ő volt az is, aki bevallotta, ő adta a pártnak a lelkét, és ő is fogja elvenni. Vona már szinte minden bakit elkövetett, amit egy politikus elkövethet – fogalmazott a szóvivő.

Arra a kérdésre, hogy egy tüntetésen túl mit tehetnek a nemzeti radikálisok, Bede közölte: a Jobbik végképp eljátszotta a régi szimpatizánsok bizalmát. A pártvezetés már több ízben odadörgölőzött a balliberális pártokhoz, amelyekkel szerinte az utolsó pillanatban össze is fognak állni.

– Ma nincs érdekképviseletük a radikálisoknak. A jelenlegi kormánynak maradnia kell, inkább a nemzeti burzsoá­zia, mint a Soros Györgyhöz köthető nemzetközi maffia – hangsúlyozta Bede, aki szerint a jelenlegi kormányzat mellett szól Szijjártó Péter külügyminiszter karakán kiállása a gúnyhatáron kívül rekedtek ügyében, de ilyen a határvédelem, az EU-szkeptikusság, a Soros elleni harc, a magyar családok támogatása is.

– Ezzel szemben a balliberális oldal képviselői idegen hatalmaknak játszanák át az országot, Brüsszelbe rohangálnak feljelenteni a saját hazájukat. Velük ugyanoda jutnánk vissza, mint 2006-ban, megspékelve a migránsokkal – jelentette ki a szóvivő.

Ismertetése szerint a Vadhajtás-oldalt pár napja megszüntette a Facebook, miközben annak 9000 kedvelője volt, alkalmanként egymillió emberhez jutottak el, ők voltak Vona ellenzéke.

– A szerkesztők humorral támadták a megtébolyult elnököt, ami egyre kellemetlenebbé válhatott a párt tagjainak. Örömmel közlöm, hogy újra van oldalunk, a vadhajtásokat nem lehet lemetszeni – fogalmazott Bede Zsolt.

A teljes interjút a Magyaridők.hu oldalon olvashatják.