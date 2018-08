Trump főtanácsadója a Hungary Helps mellett

Jared Kushner, az amerikai elnök főtanácsadója is méltatta az üldözött keresztényeket segítő programot, amelyet mintának tekintenek a tengerentúlon, az ügyben pedig elképzelhető amerikai–magyar együttműködés is – közölte Azbej Tristan, a Miniszterelnökség keresztény­üldözés elleni helyettes államtitkára a Heteknek adott interjúban.

A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezette magyar delegáció július végén vett részt az amerikai külügyi tárca által szervezett első, vallásszabadságról szóló miniszteri szintű konferencián Washingtonban.

– A konferencia „margóján” mutatkoztam be a főtanácsadónak, és megemlítettem, hogy a magyar programot képviselem. Kiderült, hogy részleteiben is ismeri az észak-iraki munkánkat, amelyhez többes szám első személyben gratulált. Felvetette, hogy az amerikai féllel együttműködésben tevékenykedjünk a térségben – számolt be róla a helyettes államtitkár.

Hozzátette: a konferencia mellett megtartott kétoldalú találkozók keretében is sokan méltatták az észak-iraki keresztények érdekében végzett magyar erőfeszítéseket.

Ennek egyik fő projektje az Iszlám Állam által lerombolt Telszkuf település felújítása volt, amelyet Magyarország 2,2 millió dollárral támogatott. A helyi lakosok hálájuk jeléül Telszkuf, Magyarország Leánya névre keresztelték városukat – az amerikaiak pedig egyenesen iránymutató programnak tekintik a Hungary Helps munkáját.

A Hungary Helps program egy tavaly indított magyar kormányzati keretprogram, amely hazánk szerepvállalását és segítségnyújtását szervezi a világ migrációs kibocsátóterületein.

Összefogja a korábban indult és a jövőbeni segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, amelyek a szegénység felszámolására, az emberi és kisebbségi jogok védelmére, valamint a nemzetközi biztonság és stabilitás megteremtésére irányulnak.