Tovább bővítik a csokot

Lehet, hogy kedvezményes hitel jár majd a kétgyermekes családoknak is

A kétgyermekes családoknak is kedvezményes hitelt adna a kormány a csok mellé. Eközben a támogatási forma új megoldásairól gondolkodnak a kistelepüléseken, anyagilag segítenék a több gyermeket vállaló családoknak a lakásfelújítást, illetve a tetőtér-beépítést is.

Tovább bővítik a családi otthonteremtési kedvezményt, vagyis a csokot – je­lentette ki tegnap Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

Az államtitkár a Karc FM Álláspont című műsorának elmondta: a kormány gondolkodik azon, hogy a csok vissza nem térítendő támogatása mellé kedvezményes hitel járhasson a kétgyermekes családoknak is.

A magyar családok között ugyanis a kétgyermekesek vannak a legtöbben, de az egy- és kétgyermekes családokból vezet az út a nagycsaládok felé, és két gyermek nevelése is nagy kihívást tud jelenteni.

Novák Katalin szerint a kétgyermekesek támogatását szolgálja az is, hogy jövőre tovább emelik a családi adókedvezményüket. Azok a családok, ahol két gyermeket nevelnek, 2019-től 35 ezer helyett 40 ezer forint kedvezményt kapnak az adójukból havonta. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a csokot szeretnék kiterjeszteni a kistelepüléseken is, itt új megoldásokon gondolkodnak.

A többgenerációs családoknak főként vidéken jelentene nagy segítséget például a tetőterek beépítése, a kormány tehát megoldást keres arra, miként lehetne támogatást adni az ilyen lakásbővítésekre, illetve a lakásfelújításokra.

A kormány meghirdette idén a családok évét – emlékeztetett az államtitkár –, ennek jegyé­ben számos új támogatási forma jelenik meg. A hallgatói gyed például egy helyett már két évig jár azoknak az édesanyáknak, akik egyetemistaként vállalnak gyermeket. Ez nagyjából százezer forint, ami nagy segítség az egyetemista, illetve a friss diplomás szülőknek.

Ezenkívül két formában is bevezették a hitelek elengedését. Ha az édesanyának diákhitele van, az első baba esetén a várandósság harmadik hónapjától három évre elengedik a hitel törlesztését. Ha egy második gyermek is érkezik, ezzel párhuzamosan elengedik a tőketartozás felét, ha pedig egy harmadik gyermek is várható, a teljes tartozást.

A hitel­elengedés másik formája a jelzáloghitellel rendelkező családokra vonatkozik. Az ilyen családokban a harmadik gyermek érkezésétől kezdve minden újabb babánál egymillió forinttal csökkentik a tartozást. Ezenkívül ma már a csokot nyilatkozati elven lehet igényelni, tehát jelentősen egyszerűbben lehet hozzájutni a támogatáshoz, miközben elindult a határon túli magyar anyukák számára a Köldökzsinór program, amely egyszeri anyasági támogatást és babakötvényt jelent a külhoni családoknak.

Novák Katalin emlékeztetett rá, hogy a csok vissza nem térítendő, tízmillió forintos támogatása mellé ma már nemcsak tízmilliós, kedvezményes hitel jár azoknak, akik vállalnak három gyermeket, hiszen ha építkeznek, ötmillió forintot visszaigényelhetnek az áfából is, a harmadik baba érkezésekor pedig egymillió forintot elengednek a hitelükből.

