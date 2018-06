Tóth vagy Mesterházy lehet az MSZP új vezetője

Az MSZP tisztújítását előkészítő jelölőbizottság hétfőn és kedden ülésezik, ekkorra dől el, kik lesznek az ellenzéki párt elnökjelöltjei a június 17-i tisztújító kongresszuson – közölte a testület vezetője.

Szabó Vilmos elmondta: jelenleg öten, Bródy Gábor, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Szanyi Tibor és Tóth Bertalan aspirálnak a pártelnöki posztra. A pályázóknak össze kell gyűjteniük 1500 párttag támogató aláírását, és a politikai programjukat tartalmazó pályázatot is be kell nyújtaniuk, valamint meghallgatja őket a jelölőbizottság. A testület tesz javaslatot a kongresszusnak arra, hány tagja legyen az országos elnökségnek (11-15 fő lehet), hány elnökhelyettest, alelnököt válasszanak. Javaslatuk kialakításához a megyei szervezetek és a pártelnökjelöltek véleményét is figyelembe veszik – jelezte Szabó Vilmos.

Ismert: az MSZP jövő vasárnap tartja tisztújító kongresszusát. A súlyos vereség láttán a párt elnöksége az áprilisi országgyűlési választás estéjén lemondott, de ettől függetlenül is tisztújítást kellett volna tartani idén, mert legutóbb 2016-ban volt tisztújító kongresszus, és a párt vezetőinek megbízatása két évre szól. A kongresszus – a párt legfelső döntéshozó szerve – választja meg az elnökség tagjain kívül az MSZP választmányának elnökét, az országos etikai és egyeztető bizottság elnökét, a központi pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és tagjait, valamint az etikai és fegyelmi ügyek tanácsa elnökét és tagjait.

Fotó: Kurucz Árpád

A párt elnökségében úgy látják: az MSZP felszámolásában és újjáalakításában gondolkodó Szanyi Tibor, illetve a teljes baloldali összeolvadást szorgalmazó Kunhalmi Ágnes viszonylag csekély eséllyel pályázik a párt vezetésére, Bródy Gábor indulása pedig inkább komolytalannak nevezhető. Forrásaink szerint a tisztújító kongresszuson Tóth Bertalan frakcióvezető, illetve a korábbi elnök, Mesterházy Attila közül kerül majd ki a párt új vezetője.

Mesterházy esélyeiről az Atv.hu is azt írta, hogy a politikus már április 8-a előtt intenzív országjárásba kezdett, állítólag több mint félszáz helyen volt, „közvetlen” a kapcsolata az MSZP helyi szervezeteivel, a párttagsággal. Azt pedig a párton belüli ellenlábasai is elismerik, hogy profi és alkalmas.