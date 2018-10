Török Ádám: Ideje beemelni a rockzenét a magyar kultúra élvonalába

Emléket állítana a legjobb magyar beat- és rockzenekarok legjobbjainak és Radics Bélának is – a 888.hu-nak interjút adó Török Ádám, aki zenekarával, a Minivel együtt a magyar rock- és dzsesszzene élő legendája.

Török Ádám a portálnak úgy fogalmazott, hogy a hatvanas és hetvenes évek magyar zenéit tartja a legjobbaknak, és úgy látja, hogy túl sok Magyarország számára a jelenleg működő több ezer könnyűzenei együttes, mert kicsi az igény az igényes zenére, miközben lassan már hely is alig van a zenélésre.

A zenész, aki nagyszerű és időszerű kezdeményezésnek tartja, hogy az épülő Magyar Zene Házában egy teremben állítanának emléket a magyar rocklegendáknak arra kérdésre, hogy milyen zenekaroknak és előadóknak kellene mindenképpen bekerülniük a Magyar Zene Háza Múzeum képletes rockzenei panteonjába úgy felelt, hogy:

– Van egy lista, amit szakújságírókkal együtt állítottunk össze arról, hogy a lemezeladások és a zenei teljesítmény alapján mely zenekarok voltak a legsikeresebbek, a legjobbak a rockzenében.

Török Ádám szerint érdemes lenne a magyar államnak megvennie a Hungarotonnak és a Magyar Rádiónak az archívumát.

Ahogy fogalmazott:

– Államosítani kellene ezt a zenei anyagot, mert ez a magyar kultúrának egy nagyon fontos része. Hatvan évről van szó, amennyi idő alatt milliók hallgatták ezeket a dalokat. Olyan zenékről van szó, amelyek élő hagyománnyá váltak, mert nincs olyan esküvő vagy összejövetel, ahol a magyar beat- és rockzene régi nagy számait ne játszanák le még ma is.

Majd hozzá tette:

– Mindenképpen meg kell a magyar rockzene legendáit örökíteni. Jó ötlet festményeket készíteni, relikviákat összegyűjteni, korabeli képeket, dokumentumokat és természetesen hangfelvételeket. Nagyon fontos lenne, hogy a mai fiatalok is megismerjék ezeket a dolgokat.

Van egy-két olyan emblematikus figura, mint Radics Béla, akikről kiemelten is meg kell emlékezni. Sajnos jó néhány halottunk van, akik már nincsenek közöttünk, mint Radics Béla vagy Bencsik.

A zenészlegenda őszintén beszélt arról is, hogy a rendszerváltás előtt milyen atrocitások érték őt és zenekarát:

– Erdős az elején még támogatott engem és azt mondta, hogy csinálunk majd egy nagylemezt. Ezt viszont csak bizonyos feltételekkel akarta, amit én nem akartam, mert én nagy hippi voltam. Különböző feltételeket szabott, de emellett volt még egy teljesen másik probléma is. Mégpedig az, hogy azt mondta, hogy jött magáról egy levél ami arról szól, hogy Ön nem nem úgy él, ahogy kell.

Ma már tudjuk, hogy ez azt jelentette, hogy

Engem bevittek kétszer is, ’73-ban és ’74-ben. Valami olyan terjedt el, hogy 1972-ben én benne voltam a nagy március 15-ei tüntetés szervezésében. Ez nem volt igaz, de lehet, hogy haverok benne voltak.

Mi egy nagy hippi galeri voltunk – mondta a zenész, majd hozzá tette:

1969-től a Mini körül egy komoly hippi galeri ténykedett. Az pedig bőven lehetséges, hogy valakik azt mondták, hogy én mondtam valamit. Akkoriban ha berúgtam a kocsmában, akkor elég keményen politizáltam.

A zenész arról is beszélt, hogy lehetne javítani a kortárs könnyűzenének, rockzenének a jelenlegi helyzetén:

– Szerintem az enyhíthetné a jelenlegi helyzetet, hogy ahol közpénz van, akkor ott lennének olyan előírások, amelyek a minőségi zene érdekében megszabnák, hogy ki léphetne fel és milyen módon a koncerteken. Régen volt ORI-vizsga ahhoz, hogy valaki felléphessen. Most is valami ilyesmire lenne szükség – olvasható az interjúban.

Természetesen Török Ádám arról is beszélt, hogy jelenleg min dolgozik, mikor és hol lesz látható legközelebb:

Október 27-én lesz a Bem rakparton egy nagy ünnepségünk, a jubileumi koncertünk a Mini klubban. A koncert egyben könyv- és CD-bemutató is lesz. A könyv az Emlékutazás címet viseli, a CD pedig az Álomkoncert nevet hordozza. Erre a koncertre már minden jegy elkelt, de január 19-20-án megismételjük majd ezt a jubileumi koncertet – mesélte terveiről a zenészlegenda.

A teljes interjú a 888.hu oldalán olvasható.

Török Ádám 1948. január 12-én született Budapesten. Gyerekkorában kezdett el fuvolázni, majd elvégezte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola dzsessz-tanszakának előkészítőjét. 1965-ben – gimnáziumi évei alatt – kezdett el zenélni zenekarban. Pár évvel később, 1968-ban, a Dogs együttes énekes lett, majd ugyan ebben az évben megalapította a progresszív-rock-ot, blues-rock-ot és jazz-rock-ot játszó Mini együttest. 1974-ben Závodi János kilépett a zenekarból és helyére Tátrai Tibor került a Syrius-ból. Ettől kezdve a Mini jazz-rockot játszott, számtalan hazai és külföldi helyszínen, de közben folyamatosan cserélődtek a tagok.

1976-tól rendszeresen felléptek az Ifjúsági Parkban a P. Mobillal, majd az 1980-as évek elejétől megszűnik a Mini, s megalapítja a Mini RC-t (Robot Company) és a Tátrai-Török Tandemet. 1987-től 1990-ig Török szólókarrierbe kezdett, s fellépett Amerikában, Svájcban, Olaszországban és Ausztriában. 1990-ben fellépett a philadelphiai Freedom fesztiválon a svájci Jammin együttessel, majd egy évvel rá megalapította a R.A.B.B. (Rhythm and Blues Branch) nevű zenekart Závodi Jánossal.

1993-ban egy nosztalgia Mini koncertet szervezett a Budapest Sportcsarnokban, ahol az együttes valamennyi korábbi tagja is szerepelt.

1998. január 31-én jubileumi koncertet adott a Petőfi Csarnokban, ahol 30 éves zenei pályafutását és 50. születésnapját ünnepelte, majd még ugyan ebben az évben újra indult az addig szünetelő Mini együttes, ezúttal Török Ádám és a Mini néven. 1999-ben Pro Urbe Budapest-díjat kapott,[1] majd 2003-ban egy Best Of Mini Jubileumi Koncertet adott az együttesével a Petőfi Csarnokban. 2004-től 2007-ig turnékon és fesztiválokon vettek részt, többek között Tel-Aviv-ban és Erdélyben is, a 2005-ben megjelenő Éjszakai harcos című lemez megjelenése alkalmából pedig szuper-koncertet adott ugyancsak a Petőfi Csarnokban. (Wikipédia)