Toroczkai egyre esélyesebb a Jobbik vezetői posztjára

Az ellenzéki pártban kezdenek kétségbeesni Vona Gábor emberei

Ismét pánik lett úrrá a Jobbik vonaista vezetésén, miután kiderült, Toroczkai László elnökjelölti országjárása olyannyira sikeres, hogy a vidék mellett még a fővárosi alapszervezetek közül is egyre többen biztosítják támogatásukról. A megosztottság a frakciót sem kíméli, a Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton-féle társelnökséggel állítólag le is számoltak a pártvezetésben.

Toroczkai László egyszemélyes országjárása sokkal sikeresebb, mint azt a Jobbik jelenlegi vezetése előzőleg gondolta volna, ami természetesen újabb pánikhoz, és további feszültséghez vezetett a párt Vona Gáborhoz hű vezetői között – értesült lapunk. A rémületet csak fokozhatja, hogy még egy hét sem telt el azóta, hogy Toroczkai útnak indult, és már jelentős támogatottságra tett szert. Ismert: Ásotthalom polgármestere múlt pénteken jelentette be, hogy személyesen keresi fel a Jobbik megyei szervezeteit, hogy ismertesse velük a programját, „amellyel győzelemre vezetné a nehéz helyzetbe került közösséget”.

Toroczkai közölte: amennyiben a tagszervezetektől megkapja a szükséges ajánlásokat, azaz valamennyi tagszervezet 20 százalékát, elnökjelöltként indul a Jobbik május 12-i tisztújító kongresszusán.

Jobbikos információink szerint az eddig meglátogatott vidéki alapszervezetek jelentős része támogatná Toroczkai elképzeléseit a Jobbik megújításában, és ezzel együtt a jelenlegi alelnök elnökké választását is. A két legerősebb megye ebből a szempontból jelenleg Baranya és Csongrád, de forrásaink szerint Toroczkai a fővárosban is több alapszervezetet tudhat maga mellett. Úgy tudjuk, a pártvezetés belső számításai szerint az ásotthalmi polgármester hat kerületben egyértelműen nyerésre áll, hat helyen még nem egyértelműek az erőviszonyok, a Jobbik elnöksége által jelölt Sneider Tamás–Gyöngyösi Márton páros pedig 11 kerületi szervezetet tudhat maga mellett.

A pánikhangulat a Jobbik frakciójában is érezhető, hiszen ott sincs már meg az egység Sneiderék mögött. Forrásaink állítják, többen is vannak, akik már nyíltan Toroczkai felé húznak. A felfokozott idegesség tehát nem ok nélküli, hiszen, ha Toroczkait választják a Jobbik elnökének, jelentősen gyengülhet a jelenlegi pártvezetés befolyása.

A kétségbeesést igazolja az a kapkodás is, miszerint az eddig erőltetett társelnöki rendszert sem terjesztené már a kongresszus elé a Jobbik vezetése. Lapunk értesülései szerint ugyanis a ma összeülő országos választmánynak egy jobban hangzó elnök–elnökhelyettes rendszert ajánlana a pártvezetés, amit persze Sneider és Gyöngyösi töltenének be, és ami ugyanúgy alapszabály-módosítást igényel. Erre azért van szükség, mert, miként megírtuk, a regionális igazgatóknál egyáltalán nem nyert tetszést a társelnöki felállás, kérdés, az új ötlet átmegy-e a kongresszuson.

A lemondott pártelnök hívei közül egyébként többen úgy gondolják, ha Toroczkai lesz az elnökválasztás nyertese, elkerülhetetlen a pártszakadás. Ez inkább arra utal, hogy a jelenlegi felső vezetés egyáltalán nem tudna, és nem is akarna egy közösséget vállalni Toroczkaival, akit annak idején egyébként maga Vona kért fel alelnöknek.

Utóbbit erősíti az is, hogy az elnökségről és mandátumáról lemondott, elvileg háttérbe vonult Vona Gábor közösségi oldalán kampányol a Sneider–Gyöngyösi páros mellett. Mint írta, a Jobbik tisztújításán a Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton párost fogja támogatni. „Régóta ismerem őket, bízom bennük, és tudom, hogy a Jobbikban nem uralkodni, hanem szolgálni akarnak. (…) A néppárti Jobbik velük őrizheti meg az eddig elért eredményeit, és kerülheti el a »hátraarcot« (…) ők képesek fenntartani a Jobbik egységét, ami most a legfontosabb ennek a közösségnek”.

Hogy Toroczkai pártvezetése esetén mi történne a Jobbikkal, arról nem ír a bukott elnök, ám egyre inkább úgy tűnik: amikor Vona alelnökének kérte fel Ásotthalom polgármesterét, Toroczkainak igazából csak a neve kellett, a nemzeti radikálisok támogatása miatt.

A Jobbik szombaton tartja első kongresszusát, ahol a társelnöki rendszer bevezetése helyett az elnök–elnökhelyettesi verzió miatti alapszabály-módosításról szavazhatnak. A párt új vezetőjének személye a május 12-i tisztújító, második kongresszuson dől el.