Tornacsarnok és uszoda épül a miskolci református gimnáziumhoz

Tornacsarnokot és uszodát épít a Tiszáninneni Református Egyházkerület a fenntartásában lévő miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonhoz a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében, a létesítmény félig már elkészült, a bokrétaünnepet szerdán tartották.

Az ünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a bokrétaünnepség több évszázados hagyományra tekint vissza; „csodálatos dolog, amikor az építőmunkások, kivitelezők, tervezők eljutnak egy olyan szintre, amely a legmagasabb szintje az épületnek”. Ilyenkor egy kicsit megállnak, megpihennek, hogy azután újabb lendülettel folytassák a munkát – tette hozzá.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy egy ilyen ünnepség a fizikai munka becsületéről, valamint Isten áldásáról is szól, és a köszönetről is.

A sportkomplexum uniós és kormányzati forrásból, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásából épül meg, összességében több mint 2,3 milliárd forintból a miskolci FK-Raszter Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kivitelezésében.

Az uszodával és egy szabvány méretű kézilabdapályát tartalmazó tornateremmel Miskolc belvárosában egy többfunkciós sport- és szabadidőközpont jöhet létre, az uszodát a gimnázium diákjai mellett két belvárosi általános iskola tanulói is használhatják majd; a kora reggeli, késő esti órákban, hétvégenként és a tanítási szünetek alatt a városlakók is.

A kivitelezés várhatóan a jövő év nyarára fejeződik be.