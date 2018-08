Több tízezer ember látogatott ki a Magyar Ízek Utcájára

Több tízezer ember kapcsolódott Budapesten a szombat délelőtt kezdődött Magyar Ízek Utcája programsorozathoz – közölte Kovács Zoltán kormányszóvivő vasárnap a közmédiával.

Kifejtette: „az augusztus 20-i ünnepségsorozathoz már hagyományosan kapcsolható esemény sikere a magyar gasztronómia sikere is”, hiszen a Magyarország tortáján és a Szent István-napi kenyéren kívül hagyományos, de már elfeledett magyar ételeket is megkóstolhattak mindazok, akik kilátogattak az eseményre. Ebben az évben a fűszereké a főszerep, számtalan fűszerkészítő és -termelő mutatkozik be a fesztiválon.

Az ünnepi forgatagba olyan nem professzionális „főző embereket” is meghívtak, akik egy-egy tájegység ételét mutatják be a határon innen és túlról. A Felvidékről érkező csapat mátyusföldi káposztalevest, Csángóföld képviselői szőlőleveles töltikét, a kárpátaljaiak pedig borscs levest és szilvalekváros fánkot készítenek. Lesznek roma ételek is, így a közönség megkóstolhatja a cigánykáposztát bodaggal, az alföldiek pedig pásztor ételekkel és hagyományos karcagi birkapörkölttel készülnek.

Kiemelte, hogy a Várkert Színpadon délután 4 órától többek között az Anna and the Barbies zenél, így vasárnap is érdemes felkeresni a Magyar Ízek Utcáját.

A vasárnapi eseményeket tovább színesíti, hogy különleges helyszínen koncertezik a Tankcsapda. „Az augusztus 20-i ünnepségsorozat programjában 19-én este a Gellért-szobor lábánál felállított grandiózus színpadon zenél este negyed 10-től Magyarország egyik legsikeresebb rockzenekara”. A színpadon már este 7 órától elkezdődnek a programok.

Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő AWS koncertjét követően este 8 órától a Zanzibár zenél. A Tankcsapda után DJ IZIL „igazi bulihangulatot varázsol a helyszínre” – fogalmazott a kormányszóvivő: a koncertek az Erzsébet hídról lesznek leginkább láthatók.

Kovács Zoltán jelezte, hogy a környéken jelentősebb forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ezekről a www.nrkk.hu, a www.utinform.hu és a BKK honlapján találhatók pontos információk.

Megerősítette, hogy országszerte és Budapesten is több tízezer ember vett és vesz részt a különféle ünnepi programokon.

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a budai Várban történt hajnali tűzeseten kívül semmilyen probléma nem volt a programok lebonyolítása során.