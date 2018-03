Több svédországi magyar nem érzi magát biztonságban a bevándorlók miatt

Újabb svédországi magyarok beszéltek arról az M1 aktuális csatorna Híradójának, hogy nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt.

Az M1-nek pénteken nyilatkozott a svéd-magyar Natalie Contessa af Sandeberg, aki azt mondta: a biztonság miatt költözött Stockholmból Magyarországra. Szerinte Magyarország jelenleg a legbiztonságosabb, mert mások a törvények, nem engedték be a migránsokat.

A riport hatására újabb svédországi magyarok jelentkeztek, akik arról beszéltek a Híradóban, hogy nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt.

Az M1-nek telefonon nyilatkozva szombat este egy csaknem 80 éves férfi arról beszélt, hogy az elmúlt években nagyon sokat romlott a közbiztonság Göteborgban, ahol él. Hozzátette: őt egy 5-6 tagú, migránsokból álló csoport inzultálta. Azt is mondta: sok helyen már nappal sincsenek biztonságban az utcán az emberek, ezért ő sötétedés után már ki sem mer menni.

Nyilatkozott a Híradónak egy csaknem öt évtizede Svédországban élő magyar nő is. Azt mondta: egy olyan nagyvárosi kerületben lakik, ahol a lakosok 90 százaléka bevándorló. Hozzátette, őt is zaklatta már szexuálisan bevándorló. Arról is beszélt, hogy sok svéd a migránsok miatt már elköltözött arról a környékről, ahol ő a családjával lakik. Szerinte aki nyilvánosan bírálja a migrációt, azt rasszistának nevezik. Néhány éve még biztonságosnak számított Svédország – fogalmazott.