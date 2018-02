Több mint tizedével emelkedett a hévízi vendégéjszakák száma

Több mint 10 százalékos bővüléssel tavaly átlépte az 1,2 milliót a hévízi vendégéjszakák száma, jelentős részben a belföldi vendégeknek köszönhetően – közölte a város polgármestere pénteken, sajtótájékoztatón.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP) elmondta: a helyi idegenforgalmi adó alapján számított adatok szerint tavaly közel 1 millió 201 ezer vendégéjszakát regisztráltak a városban, ami több mint 10 százalékos bővülés a 2016-os 1 millió 77 ezerhez képest. Mintegy 40 százalékra emelkedett a belföldi turisták vendégéjszakáinak száma, de visszatértek az orosz és az ukrán vendégek, illetve növekedett a német turisták száma is – jelezte a polgármester.

Felidézte, hogy a korábbi években két jelentős ugrás volt a „négyévszakos” város turisztikai forgalmában. A kétezres évek elején ugyanis átlagosan 930 ezer volt az éves vendégéjszakák száma, majd 2011 és 2016 között 15 százalékos növekedéssel meghaladta az egymilliót, tavaly pedig először átlépte az 1,2 milliót is.

Jelezte azt is, hogy a város önkormányzata a KSH által nem regisztrált, magánszállásokon elhelyezett turisták adatait is számon tartja. Ezekből az látszik, hogy a hazai vendégéjszakák arányának 40 százalékra történt növekedése mellett továbbra is a külföldiek vannak többségben.

A polgármester az MTI kérdésére hozzátette: a hévízi vendégek 15-20 százaléka német és osztrák, 15 és 18 százalék között változik az orosz turisták aránya, a fennmaradó rész pedig mintegy 40 ország állampolgáraiból tevődik össze.

Papp Gábor beszélt arról is, hogy az eddig is a turisztikai szakmában érdekeltek összefogásának köszönhető bővülést tartani kívánják, az a céljuk, hogy tartósan meghaladja az 1,2 milliót a hévízi vendégéjszakák száma, sőt idővel a 1,5 milliós adatot is szeretnék elérni. Mindezt a német vendégszám további növelése mellett olyan új, ígéretes piacokat megcélozva, mint a skandináv államok, Izrael, Olaszország, valamint a közös projektekben is együttműködő Horvátország, Szlovákia, Románia és Szlovénia.

A terveikben jelentős mértékben támaszkodnak a város által működtetett sármelléki Hévíz-Balaton Airport előirányzott fejlesztésére, valamint a minőségi turizmus további erősítésére, egyebek mellett a magánszállásoknak három éve biztosított fejlesztési források révén is – ismertette a hévízi polgármester.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), Zala megyei fejlesztési biztos ugyancsak kiemelte, hogy stratégiai kérdés a repülőtér, amelynek idén várhatóan elinduló fejlesztéséről kormányhatározat is rendelkezik. Ezen felül a főutca jelenleg zajló felújítása, a parkolók bővítése is a város vonzerejét növeli majd.

Hangsúlyozta, hogy a turizmus növekedése a kormány gazdaságpolitikájának is az eredménye, a béremelésekkel nemcsak több jut nyaralásra, de a vállalkozások bevétele, illetve a dolgozóik fizetése is növekszik ezáltal. A főváros után Hévízen és környékén lehet érzékelni leginkább a külföldi turisták számának növekedését, ami annak is köszönhető, hogy Magyarország láthatóan biztonságos hely – fogalmazott a politikus.