Több hírfogyasztóhoz jutnak el a kormánykritikus médiumok

A kormánykritikus médiumok vannak túlsúlyban a magyar médiapiacon a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrejötte után is – derül ki a Médianéző Központ új kutatásából. Az adatok szerint a legnagyobb kormánykritikus dominancia az online térben érvényesül, de a kormányellenes televíziók, rádiók és a nyomtatott sajtóorgánumok politikai-közéleti műsorai is több hírfogyasztóhoz jutnak el, mint a kormánybarát médiumok adásai.

A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) létrejötte után továbbra is balliberális dominanciájú a hazai médiapiac – olvasható a Médianéző Központ friss kutatásában. – Amennyiben pusztán az új médiaholding potenciális közönségét hasonlítjuk össze a kormánykritikus oldal azonos bázison vizsgált számaival, arra a következtetésre jutunk, hogy a konzervatív médiumok összesített potenciálja több mint másfél millióval kevesebb a kormánykritikusénál – közölték.

Mint írták: a kormánybarát orgánumok valamivel több, mint kétmillió kétszázezer hírfogyasztóhoz jutnak el, a kormánykritikusak pedig legalább 4,4 millió főt érnek el, ami kétharmados ellenzéki dominanciát jelent a médiapiacon. Az elemzésben rámutattak: ha a médiaholdingon kívül maradt és kormánybarátként számontartott orgánumok hasonló adatait is hozzáadjuk a ­KESMA alá tartozókhoz, összesítve is kevesebb emberhez érnek el, mint a kormánykritikus médiapiaci szereplők, hiszen mind­össze 3,9 millió fős közönségre számíthatnak, ami 41 százalékos elérés a kormánykritikus felületek 59 százalékával szemben.

A kutatásban arra is kitértek: a legerősebb kormánykritikus dominancia az online hírfelületek viszonylatában tapasztalható, hiszen a világhálón 71-29 százalékos arányban érnek el több felhasználót a kormányellenes médiumok. A politikailag releváns – vagyis a nagyrészt közéleti hírekkel foglalkozó – portálok közül a legnagyobb átlagos napi eléréssel az utóbbi csoportba tartozó Index.hu és a 24.hu rendelkezik, a kormánybarát Origo.hu csak a képzeletbeli dobogó harmadik fokára fért fel. Az adatok összevetéséből az is kiderült, hogy kormánykritikus híradók nézettsége magasabb, mint a KESMA-csatornák – az Echo TV és a Hír TV – hírműsorai a holdinghoz egyébként nem tartozó TV2 és Super TV2 híradói­val kiegészülve. Mint írták, a rádióadók és a nyomtatott lapok területén is kormánykritikus túlsúly érvényesül.

Arról is beszámoltak az elemzésben: Nyugat-Európában is megszokott dolog, hogy médiaholdingok keretében működnek különböző mé­diumok. Példaként említették egyebek mellett az RTL-csoportot is birtokló Bertelsmann Alapítványt és a Guardian című brit lapot kiadó és tulajdonló társaságot.

Megjegyezték: a KESMA – a nyugat-európai példáktól eltérően – vállaltan konzervatív értékrendű médiaholdingot kíván működtetni, amelynek sikere esetén a magyar modell nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló lesz a média világában.