Több ezer gyereket vizsgált meg az Orvosmisszió

Jövőre is folytatódik a Katolikus Karitász Orvosmisszió programja Kárpátalján és Délvidéken, az ehhez szükséges feltételek adottak. A két területen eddig több mint kétezer gyermeket és több száz felnőttet vizsgáltak meg. A szűréseknek lehangoló volt az eredményük.

Tizenkét településen csaknem kétezer óvodás és kisiskolás, valamint 450 felnőtt egészségügyi szűrését végezte el tavaly szeptember 15. óta a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján – jelentette ki lapunknak Vojcek László, a misszió vezetője, a Budai Irgalmasrendi Kórház nőgyógyásza Munkácson, ahol az orvosmisszió a múlt hét végén mintegy száz gyermek szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrővizsgálatát, valamint csaknem ötven felnőtt egészségügyi szűrését végezte el.

Ezek alapján 27 gyermeknek szemüveget, 46-nak pedig gyógyászati segédeszközt írtak fel, továbbá öt felnőttnél magas vércukrot, nyolcnál pedig magas vérnyomást diagnosztizáltak.

Vojcek László emlékeztetett arra: a program azért indult el, mert amikor Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója a kórházmissziós tevékenysége miatt kint volt Kárpátalján, azt tapasztalta, hogy egy iskolában egyetlen gyermek sem viselt szemüveget.

– Biztos voltam benne, olyan csoda nincs, hogy Kárpátalján minden gyereknek jó a szeme, ezért kijöttünk több kollégámmal, akik között volt fogász, szemész és mozgásszervi szakember. A szűrővizsgálatok során ki is derült, hogy a 3 és 14 év közötti a kárpátaljai gyerekek körülbelül 8-12 százalékának van szüksége szemüvegre – mutatott rá Vojcek László.

Mivel a környékbeli falvak Karitász-dolgozói jelezték, hogy sem iskolaorvosi, sem körzeti orvosi hálózat nincs Kárpátalján, ami mégis, az fizetős, bővítették a programot.

Több orvossal jöttek át Kárpátaljára, és tovább szűrték a gyerekeket. Később elindították a felnőttek szűrését is, akiknél vércukrot és vérnyomást mérnek, illetve EKG-t készítenek. Egy idő után annyi változás történt, hogy mivel a vizsgálatok elvégzéséhez nem kell szakorvosi képesítés, meghirdették a lehetőséget ötöd- és hatodéves orvostanhallgatóknak is.

– Kárpátalján olyan esetekkel találkozhatnak, például elhanyagolt veleszületett csípőficammal, amelyekkel otthon csak előadáson vagy tankönyvekben. Ráadásul otthon öt-hat év alatt tudnak annyi beteget megvizsgálni, mint itt egy hétvégén – emelte ki Vojcek László, aki közölte: a program jövőre is folytatódik, és az évi 12-15 kétnapos szűrést 2019-ben is el fogják végezni. Sőt, Délvidéken is tudják folytatni, ahová akkor mentek először, amikor Kárpátalján kanyarójárvány volt.

A Délvidéken több mint háromszáz gyermeket és sok felnőttet vizsgáltak meg. A szakember elmondta, a kiszűrt esetek 80-90 százalékát maguk kezelik, más esetben beutalják a beteget a kórházba. Ha ott nem tudnak rajta segíteni, akkor a Karitász intézkedik; akadt olyan beteg, akit Magyarországon műtöttek meg.

Vojcek László kitért arra is, hogy az egészségügy katasztrofális állapotban van Kárpátalján, a helyiek durva dolgokról számolnak be. Például arról, hogy a szülés közben indokolttá váló császármetszést csak akkor végzik el, ha az anyuka vállalja a 240 ezer forintnak megfelelő költségeket. – Ez kimeríti az amoralitás fogalmát, hiszen ezzel adott esetben kockáztatják a születendő baba egészségét – fűzte hozzá.

Szavai szerint óriási az inzulinhiány Kárpátalján, márpedig ha egy ország nem tudja biztosítani az inzulint a betegeknek, akkor azokat az embereket halára ítéli. – Jellemző az is, hogy csak 5-6 védőoltás van rendszeresítve Ukrajnában, de azokból sincs elegendő oltóanyag.

Így amit a magyar állam hoz ki, az ingyenes, minden más bizonytalan, mint ahogy az is, hogy a magyar adományból pontosan kinek jut és kinek nem. A kanyaró elleni védőoltásból a magyar állam nyolcezret hozott ki, de csak néhány száz jutott el a magyarlakta területekre – hangsúlyozta az orvos.