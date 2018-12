Titkolja gazdálkodását a Momentum az ÁSZ előtt

Több hónapos hírt igyekezett újdonságként beállítani az Index, amikor arról írtak pénteken, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Momentum és a Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztését kezdeményezte. Az ÁSZ már október 4-én kezdeményezte a szankciót, amiért a két párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban – olvasható a pénzügyi ellenőrző testületnek az Index állításaira adott tegnapi reakciójában.

A hírportál ugyanis friss hírként számolt be a fentiekről, azt is hozzátéve, hogy a Momentum több alkalommal is jelentkezett az ÁSZ-nál, amely „nem tűnt együttműködőnek”. Ezzel szemben a számvevőszék kommünikéjében hangsúlyozta, hogy a törpepárt nem bocsátott a rendelkezésükre semmilyen bizonyítékot, szerződést, számlát vagy bizonylatot a kampánypénzek szabályszerű felhasználásának igazolására.

Azt is felidézték: sem a Párbeszéd, sem a Momentum nem reagált az ÁSZ megkeresésére, ám a központjukba címzett iratokat mindenképpen fogadniuk kellett volna, tehát a székhely megváltozása esetén is a pártoknak folyamatosan biztosítaniuk kell az iratok átvételét. A közleményben rámutattak: a Momentum már az október 7-i székhelyváltását megelőzően sem vette át az ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos hivatalos értesítéseket.

A testület azt is leszögezte: az ellenőrzött szervezetek részére megküldött jelentéstervezetek, valamint az abban lévő számvevőszéki megállapítások nem nyilvánosak, azokat kizárólag a számvevőszék jogosult nyilvánosságra hozni. Hozzátették: aki mégis nyilvánosság elé tárja azokat, jogosulatlan adatkezelést valósít meg, ezért az ÁSZ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.