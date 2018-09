TISPOL-akció: országszerte ellenőriz a rendőrség

Az ország egész területén jelen vannak a rendőrök az utakon; a tegnap kezdődött és ma éjfélig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés során az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport (TISPOL) éves ellenőrzési terve szerint járnak el az egyenruhások. Az összehangolt akcióban elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot figyelik: így a chatelés, a szelfizés és a közösségi oldalon való úgynevezett „élőzés” miatt is bírságolnak a közlekedésrendészet munkatársai.

A járőrök éjfél után sem tűnnek el teljesen az utak mellől: a rendőrség néhány hete jelentette be, hogy a jövőben sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a közlekedőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) úgy véli, a közúti balesetek megnövekedett száma is azt mutatja, hogy az előre bejelentett ellenőrzések nem jelentenek visszatartó erőt, a közlekedők egy része ugyanis csak addig tartja be a szabályokat, amíg a hatóság látóterében van.

Mint fogalmaztak: hiába szerettek volna korrekt partneri kapcsolatot kialakítani a közlekedőkkel, az előzékeny gesztus viszonzás nélkül maradt. A rendőrség szerint a közúti baleseteket 99 százalékban emberi mulasztás, jogsértés okozza, és jelentős mértékben közrejátszik a figyelmetlenség.

A múlt évhez képest négy százalékkal nőtt a közúti balesetek száma; a KSH adatai alapján csak idén júniusig több mint 7500 közlekedési baleset történt hazánkban, amiből 254 halálos kimenetelű volt. Az ORFK a fent említett okok miatt szükségesnek látja az ellenőrzési módszerek, eszközök bővítését; és miután jogszabály nem határozza meg, hogy az ehhez használt készülékeket a közlekedők számára jól láthatóan kell elhelyezni, így azok akár rejtve is használhatók.

Az ORFK arra hívta fel a figyelmet, hogy a járművezetők mellett az utasoknak is felelősséget kell vállalniuk, így tőlük is elvárható, hogy az egyes kiemelt jogsértések elkövetésekor – mint az ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használata – saját biztonságuk érdekében figyelmeztessék a jogkövető magatartásra a sofőrt. Közleményük szerint az ellenőrzések célja nem a bírságbevételek növelése, hanem a negatív folyamatok megfékezése, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása; ugyanis mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg vagy veszítsék életüket az utakon.