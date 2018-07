Televíziós csalásért felelnek a volt TEK-esek

Már tíz, egykor a Terrorelhárítási Központban (TEK) szolgált volt rendőrt gyanúsít csalással a Budapesti Nyomozó Ügyészség (BNYÜ) egy olyan ügyben, ami az egyik országos televíziós csatorna betelefonálós nyereményjátékát érinti – írta meg a PestiSrácok.hu. Lapunk úgy tudja, kilenc egykori rendőrről és egy informatikusról van szó.

Mint arról a Magyar Nemzet 2015 novemberében beszámolt: a rendőrök csalhattak a TV2 2010 és 2013 között futó, betelefonálós televíziós játékában. A hírek szerint az egyenruhások jól ismerték a játékrendszert kezelő informatikust, aki barátilag mindig jelezte nekik, hogy mikor érdemes betelefonálniuk a műsorba ahhoz, hogy biztosan nyerjenek.

A rendőrök így is jártak el, és köszönhetően az informatikusnak nagy értékű külföldi, valamint belföldi utazásokat, illetve személyautót is nyertek. A feljelentést még 2014 decemberében – operatív nyomozás után – a mások mellett a rendőrség belső elhárításáért is felelős Nemzeti Védelmi Szolgálat tette, s ennek alapján az ügyben illetékes Budapesti Nyomozó Ügyészség rendelt el nyomozást.

A Terrorelhárítási Központ az eljárás kezdetén azonnal megszüntette az érintettek jogviszonyát, akik egyébként közrendvédelmi, operatív munkát végeztek. A Fővárosi Főügyészség korábban azt közölte, hogy az ügyben a Terrorelhárítási Központ állományába egykoron vezényelt hivatásos rendőrök is érintettek, akiknek a TEK-hez vezénylése már megszűnt, a terhükre rótt bűncselekmények pedig nem függtek össze szolgálati feladataikkal.

A PestiSrácok.hu információja szerint az ügyben először tavaly júniusban gyanúsítottak meg egy rendőrt, majd a terheltek száma napjainkra tíz főre bővült.

A TV2 érintettségét 2015-ben a tévécsatorna akkori sajtósa tagadta, ám lapunknak hatóság illetékesei ezúttal is megerősítették, valóban az általuk sugárzott egyik betelefonálós játékkal összefüggésben történtek a csalások 2010 és 2013 között, s emiatt rendelt el vizsgálatot a nyomozó ügyészség. A játékot a televízió a botrány kirobbanása után megszüntette.