Tasnádi volt neje is Gyárfásra vallott

Tizenhat éve keletkezett irat is szerepel a Fenyő-gyilkosság bizonyítékai között

Tasnádi Péter volt felesége, M. Judit tizenhat éve tett vallomást a rendőrségen arról, hogy 1997-ben a férje azt mondta neki: Gyárfás Tamás megbízta őt Fenyő János megölésével. Az asszony szerint Gyárfás négyszer is fizetett Tasnádinak a merényletért, ám azt nem ő hajtotta végre.

Az ismert börtönlakó, Tasnádi Péter volt felesége, M. Judit évekkel ezelőtt elismerte a rendőröknek, hogy tudomása van arról, volt férjét Gyárfás megbízta Fenyő János megöletésével – írta meg a PestiSrácok.

Az asszony tanúvallomását lapunk értesülése szerint 16 évvel ezelőtt rögzítették, és része annak a tízezernél is több nyomozati iratnak, ami Gyárfás Tamás meggyanúsításának alapja lehet azon hangfelvételek mellett, amelyeket Portik Tamás 2000–2004 között kettőjük beszélgetéseiről rögzített.

Lovas István az Echo TV-ben két hete hétfőn említette meg, hogy 16 éve, amikor Tasnádi részéről fenyegetést kapott, s bent járt a szervezett bűnözés elleni egységnél, találkozott a folyosón Tasnádi volt feleségével, aki egy borítékot hozott a nyomozóknak, amiben leírta: volt férjét bérelte fel Gyárfás, aki fizetett is neki.

Az úszószövetség volt elnökének büntetőügye kapcsán a portál a korabeli nyomozati iratokat idézve azt írja: az asszony egyebek mellett arról vallott, hogy Tasnádi 1997 augusztusában vagy szeptemberében egy nap azzal érkezett haza, hogy „képzeld, a Gyárfás meg akarja öletni a Fenyőt és engem bízott meg”, és ezért előleget is átvett. Tasnádi az N1 TV-nek két hete szintén elmondta mindezt.

Az asszony akkoriban arról is beszélt, hogy szerinte Gyárfás Tamás miért akarta megöletni üzleti ellenségét, Fenyő Jánost. „… a Színes RTV újság betett neki, mert a Gyárfás akarta megvenni, de a Fenyő elhappolta előle” – fogalmazott M. Judit, aki szerint a másik fő ok az volt, hogy Kaposvárott folyt Gyárfás cégeivel kapcsolatban egy több száz milliós áfacsalási per, amit Fenyő lapjában, a Népszavában nyilvánosságra is hozatott, így akarva sarokba szorítani üzleti ellenfelét.

Erről Vajtó Lajos, a Nemzeti Lóverseny Kft. volt vezetője is beszélt azon az általa szervezett, 2008-as, Vadrózsa étterembeli találkozón, ahol az azóta a Fenyő-gyilkosság megbízójaként meggyanúsított Portik Tamás a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) akkori főigazgatójával, Laborc Sándorral egyeztetett. A találkozóról készült hangfelvétel leirata szerint Vajtó azt mondta: megkérte Fenyő arra, hogy a jó médiakapcsolatain keresztül szellőztesse meg, hogy Gyárfás Tamás megvásárolta a jogerős ítéletet azzal, hogy a döntést hozó bíró lányát a televízió-jában foglalkoztatta.

Vajtó azt is elmondta Laborcéknak, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió hírt adott a Margit utcai merényletről, ő volt az első, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyő János ugyanis két nappal a halála előtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menő vitája van Gyárfással, és ellenfelére nézve terhelő dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellőztetni.

A férfi arra is utalt a találkozón, hogy létezik olyan hangfelvétel, „ami önmagáért beszél”. – Ennek ellenére a gyilkosság megbízójának személye „legfelsőbb, magasabb szinten mindig tabu lett” – fogalmazott Vajtó.