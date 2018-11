Tanulmányok a rácsok mögött

A börtöniskola kezdetben menedék, később az új élet alapját jelenti a fogvatartottaknak

Sokkal könnyebben tanulják meg az ábécét és a szorzótáblát az elítéltek, amikor rádöbbennek: nemcsak alapvető műveltségüket gyarapítják, de ez a feltétele a jogosítványszerzésnek és egy jól fizető állásnak is. Idén ősszel több ezer fogvatartott ült be az iskolapadba; van, aki a börtön falain belül tanul meg írni és olvasni, mások pedig olyan piacképes szakmát tanulhatnak meg, ami a kinti életben biztos megélhetést biztosít majd.

Magánhangzók és mássalhangzók sorakoznak a táblán, ma szókirakós feladatok kaptak a diákok. A hatodik és hetedik osztályos tanulóknak a szavak alkotása könnyen megy, de a szófaj meghatározás már nem mindenkinek a kedvence.

– A sün melyik szófajcsaládba tartozik? – teszi fel a kérdést a tanárnő a társaságnak. – Melléknév! – válaszolja az egyik fogvatartott bizonytalanul, majd a ceruzájába harap. Ő is érzi, valami nem stimmel, ezért gyorsan körbenéz a teremben, hátha valaki besegít neki. – A sün talán valamilyen tulajdonságot jelöl? – kérdez vissza a tanárnő. – Hát, tüskés, nem? – reagálja a diák.

Mielőtt tovább mennének a szókirakós megfejtésekben, gyorsan átismétlik a szabályokat. Fontos, hogy a felnőtt elítéltek ne érezzék úgy, gyerekként kezelik őket. – Itt nem a szabályokon van a hangsúly, hanem a nyelv helyes használatán: megtanulnak levelet írni, kifejezni magukat a szeretteiknek, de meg tudnak fogalmazni egy hivatalos levelet is – magyarázza Fehér Krisztina, aki öt éve tanít börtönben.

Hazánkban minden ötödik, azaz összesen 3200 fogvatartott ült be a padokba idén ősztől: nyolcszáz elítélt kezdte meg általános iskolai, több mint ezer a középiskolai, huszonnégy fő pedig a felsőfokú tanulmányait, 1300-an pedig piacképes szakmát szerezhetnek a rácsok mögött.

A Budapesti Fegyház és Börtön iskolakörletében 220 elítélt vágott neki az iskolának. Sok fogvatartott kezdetben nem a lehetőséget látja a tanulásban, hanem a menedéket. Nem könnyű ugyanis megbarátkozni sem az ítélettel, sem kilenc másik emberrel együtt élni egy zárkában.

– Amikor börtönbe kerül valaki, az az első, hogy az életútját felderítsük: hol és milyen buktatók vezettek a bűnelkövetővé váláshoz. A börtön szó szerint karon fogja ezeket az embereket, és olyan pályára állítja őket, amelyen nagy valószínűséggel boldogulhatnak majd a való életben – fogalmaz Alexe Ildikó bv. százados, a büntetés-végrehajtás reintegrációs tisztje.

Hozzáteszi: döbbenetes azt látni, mennyi írástudatlan felnőtt ember van. Az első, amit megtanulnak az elítéltek, az a tanulni akarás. Nem egyszerű, amikor egy ötvenéves ember visszaül az iskolapadba, ám amikor tudatosul benne, hogy ezzel nemcsak írni és olvasni tanulhat meg, de ezáltal jogosítványt is szerezhet majd, amivel például állást kaphat villamos- vagy buszvezetőként, jó fizetéssel, megjön a kedve az ábécéhez – magyarázza a szakember.

Sokan az érettségi vagy a szakképzés elvégzése előtt szabadulnak, és visszajönnek befejezni az iskolát, majd levizsgáznak. Az, hogy nem hagyják veszni a tanulással töltött éveiket, nagyon sokat jelent nekünk is – mondja el Alexe Ildikó.

A sikertörténetek ellenére mégis sokan feladják. A kinti élet, a család sokszor inkább hátráltatja az elítélteket abban, hogy kitartsanak és elhiggyék: van más lehetőségük.

– Amikor bejelentik, hogy nem akarják folytatni a tanulást, hamar kiderül, a család áll a háttérben. Nem mindenhol veszik jó néven, ha ki akar törni vagy más életre vágyik már, ilyenkor az sem ritka, hogy érzelmileg zsarolják őket – folytatja a büntetés-végrehajtási intézet munkatársa.

– Amikor elkezdtem tanítani, azt mondták a fogvatartottak, hogy azért kedvelnek, mert én nem félek tőlük. Kezdetben nyilván meg kellett szoknom, hogy ez tényleg egy zárt világ. Nem értettem, hogy kerül ide ennyi ember, mi az ő történetük. Azt is meg kellett tanulnom kezelni, hogy kizárólag férfiak vesznek körül; de sosem tettek durva megjegyzést rám. Egyetlen alkalommal volt, hogy az egyik tanuló megpróbált személyeskedni; de a társai az óra után rendre intették. Kiderült, hogy az osztálytársai nem tolerálták a viselkedését – idézi fel Fehér Krisztina, majd hozzáteszi: ugyanakkor megható, amikor év végén arra kérnek minket, hogy fénymásoljuk le nekik a bizonyítványukat, mert szeretnék elküldeni a szeretteiknek.

Közben kicsöngetnek, a tanulók leadják a füzeteiket és a ceruzáikat, majd a folyosóra tódulnak. Néhány elítélt a falat támasztva folytatja a szókirakós játékot, bele is bonyolódnak, így egyikük újra elmagyarázza a szófajok közti különbséget. Néhány méterrel odébb pedig szakiskolások várakoznak.

– Marihuánatermesztés miatt kerültem be, nyolc évet kaptam, mert korábban már ültem emiatt két évet, így az ítélet is súlyosabb lett. Ha itt körbenézel, hamar rájössz, hogy ha nem találsz magadnak valamit, amivel az idődet hasznosan eltöltöd, bedarálnak. Kell valami, ami életben tart. Be kell valljam, engem kifejezetten feltölt a tanulás és az olvasás – meséli Melis György, aki jelenleg festőnek tanul. Mint mondja, az érettségire úgy készült fel, hogy bezárkózott a mosdóba vagy hajnalban kelt, és amíg a többiek aludtak, ő tanult.

– Kilenc hónap múlva szabadulok; bevallom, eléggé aggódom, mi lesz velem odakint – avat be Móring Dániel, akit emberölés miatt ítéltek el.

– Itt tettem le az érettségit, amivel kicsit édesanyám vágyát is sikerült teljesítenem. De persze szerettem volna magamnak is bebizonyítani, hogy képes vagyok rá. A tanulás segít abban, hogy ne számoljam a napokat Itt bent minden olyan egyhangú: ahogy telik az idő, úgy tűnnek el körülötted a színek, az illatok, és ha nem figyelsz, lassan érzések sem maradnak benned, teljesen kiüresedsz. Itt ráadásul a pozitív gondolkodás nem módi, kinéznek hamar, ha megérzik, hogy valóban szeretnél jobb lenni és megváltozni – véli az elítélt, majd hozzáteszi: – Furcsa belegondolni, de be kell látnom, ha nem kerülök be, talán sosem ülök vissza az iskolapadba. Amikor én még semmiben nem tudtam hinni, az itt dolgozó emberek karon fogtak, és ezért mindig hálás leszek.