Tanúkat vár a NAV a Jobbik ügyében

Nem zárható ki a költségvetési csalás gyanúja

Szerdára idézte be az adóhatóság Szabó Balázs volt jobbikos politikust és a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi Istvánt, hogy a Jobbik állítólagos zűrös pénzügyei kapcsán tanúként kérdezzék őket. Míg Szabó a Jobbikban leosztott Simicska-pénzekről beszélt, Tényi az N1TV volt főszerkesztőjének, a párt videocsatornáján átfolyatott feketepénzekről szóló beszámolója után fordult az ügyészséghez.

Már a héten meghallgatja az adóhatóság azt a két személyt, akik a Jobbik korrupciógyanús pénzügyei miatt feljelentést tettek az elmúlt hónapban

– értesült a Magyar Idők. A Magyar Időket Szabó Balázs volt jobbikos és a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István is arról tájékoztatta, szerdán kell megjelenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Az érintettek a meghallgatáson bemutathatják a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseiket, illetve bármit, ami segíti az adóhatóság vizsgálatát.

Ismert, Szabó Balázs azután tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hogy a Jobbik egykori szekszárdi politikusa Simicska Lajos volt nagyvállalkozó és a Jobbik pénzügyi kapcsolatáról számolt be. Szabó azt állította, hogy Simicska pénze a Jobbik pártigazgatóján, Szabó Gáboron keresztül jutott el a párt regionális igazgatóihoz, akik a tagokkal és azok barátaival fizettették be a pénzeket a Jobbik kasszájába, adományként.

Szabó Balázs korábban azt is elmondta, egy alkalommal ő is fizetett be postai úton 350 ezer forintot. Állítása szerint a pénz eredetére sosem kapott választ a pártvezetéstől, noha az ő régiójában nyolc-tízmillió forinthoz jutott így a Jobbik, ami országos viszonylatban akár kilencvenmillió forint is lehetett.

Tényi István azután fordult a IX. kerületi ügyészséghez, hogy a Jobbikhoz köthető N1TV volt főszerkesztője a Jobbik-médián belül felbukkant feketepénzekről beszélt. Kisberk Szabolcs azt állította, a párt vezetésének az volt az érdeke, hogy minél több feketepénzt tudjanak átfolyatni a médiumon, még a fizetésemeléseket is ezekből a – vélhetően Simicskától származó – összegekből finanszírozták.

A két feljelentést azok tartalma alapján a IX. Kerületi Ügyészség együttesen kezeli, és – mivel megítélésük szerint a felvetett bűncselekményt, azaz a költségvetési csalás gyanúját a meglévő adatok alapján nem lehet kizárni – feljelentéskiegészítést rendelt el, amelynek lefolytatásával NAV illetékes bűnügyi igazgatóságát bízta meg.

Az adóhatóságnak egy hónapja van arra, hogy vizsgálatot folytasson az ügyben és döntsön a nyomozás elrendeléséről.

A Jobbik az első pillanattól alaptalan vádaskodásnak nevezte Szabó állításait, és rágalmazás miatti feljelentést helyeztek kilátásba, ám végül csalás, sikkasztás, valamint hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést volt párttársuk ellen. Szabó minderre úgy reagált: halva született ötlet a Jobbik részéről, hogy ilyen vádakkal feljelentik őt, de áll elébe mindennek, és tisztázni fogja magát, mert ő nem követett el semmiféle visszaélést vagy csalást.